達文西治癌要價30萬 醫盼納健保

2017-11-24

記者林惠琴／台北報導

台灣2004年引進機器手臂手術系統，現已完成近2萬5千例達文西手術，但除了攝護腺達文西手術外，其餘病症使用達文西手術治療仍要自費，一台刀高達約30萬元，因此曾收治已故藝人豬哥亮、台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅昨天呼籲健保擴大相關給付；衛福部健保署回應，可研議。

梁金銅也是台灣機器人手術醫學會理事長，他認為，相較於傳統開腹手術或是腹腔鏡手術，執行達文西手術時，只要一名外科醫師就可操作多隻手臂，且具有3D視野，手臂可深入人體組織，術程的精準性更高。

豬哥亮主治醫師呼籲

梁金銅也提及，在為病人治療的過程中，醫師永遠是以病人的整體狀況為優先考量，而達文西手術傷口較小，可有效減少輸血量與疼痛、縮短住院天數、降低感染風險、患者術後恢復速度較快、身體負擔較小，是一種更進階的手術選擇。

梁金銅以直腸癌手術為例，若是低位直腸癌，使用達文西手術，可減少視野出現死角的狀況，患者保留肛門的機率就較高，其他像是心臟瓣膜修復、肝膽道等手術也可應用，但價格昂貴，一台刀自費可能需要約30萬元，希望健保可以有條件開放給付，嘉惠更多病人。

健保署：可研議

健保署長李伯璋表示，現行健保已有條件給付攝護腺達文西手術，若要開放其他病症使用達文西手術也納入健保，還是希望先選擇達文西手術應用較成熟的病症，提供差額負擔，降低民眾自費金額，可再研議。

台大醫院與台灣機器人手術醫學會主辦的第3屆亞洲機器人手術年會，今起連續3天在台大國際會議中心舉行，探討機器人手術發展等相關議題。