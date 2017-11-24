頸部有咻咻聲 當心頸動脈狹窄

2017-11-24

記者林惠琴／台北報導

66歲的郭先生有抽菸史，以及「三高」、心臟病史，在門診追蹤時發現頸部有咻咻聲的雜音，檢查確診為中度以上的頸動脈狹窄，先以藥物控制，但某一天突然眼前一片黑、因頭部暈眩而倒在路上，經緊急頸動脈導管支架術、取代傳統血管內膜切除術，成功復原，且在醫師提醒下，他也戒菸了。

新光醫院心臟內科醫師魏丞駿表示，該名患者的症狀符合所謂的「小中風」，源自頸動脈狹窄，造成血流不足。

泛血管病變重則致死

魏丞駿說，傳統以血管內膜切除術處置，將血管的斑塊包含內膜一起切除掉，但患者往往需要面對全身麻醉等壓力，甚至有術中發生心肌梗塞的風險，改用頸動脈支架術降低相關風險。

魏丞駿指出，分析近十年國人十大死因，心血管疾病長期名列前茅，其中最為人所熟知的是冠狀動脈疾病，但這類患者的其他部位血管也有病變，稱為「泛血管病變」，會引發相關的其他病症，輕則致病成殘，重則致死，不可不慎。

一般來說，相關的泛血管疾病，包含頸動脈與椎動脈疾病與中風有關，上腸繫膜動脈狹窄或撕裂與腹痛有關，鎖骨下動脈阻塞與頭暈或兩手血壓差異大有關，腎動脈狹窄與高血壓、肺水腫、腎功能變差有關，下肢動脈阻塞與間歇性跛行、糖尿病足、腳上傷口久不癒合有關，以及洗腎病人的洗腎瘻管阻塞與洗腎不順有關等。

三高、老菸槍提高警覺

魏丞駿提醒，糖尿病、高血脂症、腎臟疾病、洗腎患者與老菸槍等，均是泛血管病變的高危險群，因此要提高警覺。隨著醫療進步，現在已有許多新選擇，可適時治療。