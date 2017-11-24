一人吃兩人補 不是孕婦吃兩份

2017-11-24

記者蔡淑媛／台中報導

準媽媽請注意！雖說「一人吃兩人補」，但營養師仍提醒小心吃了兩人份的食物，造成體重超重、肥胖！建議懷孕前3個月攝取熱量不變，但應攝取高蛋白均衡飲食，在懷孕第4個月到生產前，則每天要比懷孕初期多增加300大卡熱量及10克蛋白質，多吃蔬菜、紅肉及深海魚，媽咪體重不超重、胎兒健康、頭好壯壯。

台中榮總營養師王文宏指出，懷孕飲食強調「質精、量適當」原則，要攝取高營養食物，每餐蔬菜類要2份多的礦物質、維生素，應選擇深綠色蔬菜含葉酸較多，可預防胎兒神經管缺損；肉類2份以便攝取蛋白質，多選紅肉富鐵質、補血，深海魚有DHA可幫助胎兒腦部發育；主食根莖五穀類像米飯則依平常食量，水果要1份。平常也要補充高鈣食物，如牛奶、豆漿，每天1至2杯，幫助胎兒骨骼發育。

營養師：質精、量適當

王文宏說，一般女性每天攝取1600到1800大卡，前3個月的第1孕期，正常吃、食量不變；到了懷孕第4個月至生產前，則要增加300大卡和10克蛋白質，也就是多吃1顆雞蛋、1杯牛奶或豆漿，再增加1個小餐包，一天就增加300大卡熱量及10克蛋白質；另外有時也可選擇一盤蚵仔煎配豆漿，當點心或加入正餐中，但整個孕期的體重增加不要超過14公斤。

另外準媽媽懷孕早期容易害喜孕吐，這時飲食應清淡不油膩，可選擇想吃的食物，若肉、魚類吃不下，可選擇牛奶、豆漿、雞蛋、豆花補充蛋白質，也可選擇水果入菜，酸甜好入口。

清淡不油膩 可減少孕吐

若嘴饞想吃零食，可吃水果，並避開高澱粉、沒營養的食物（例如鹽酥雞、奶茶、洋芋片等），以免變胖。

王文宏也設計孕婦一日菜單食譜供參考，早餐吃小麥胚芽奶加蔬菜肉起士捲餅，午餐吃鮭魚、腰果彩椒片、海帶三絲、清炒綠花椰菜、薑絲腰花湯、五穀飯及水果，晚餐吃滷牛腱、魩仔魚燴絲瓜、涼拌雞絲、清炒敏豆、薑絲蚵湯、地瓜飯和水果。