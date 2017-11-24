遊冰島撞除雪車 我旅客2傷

2017-11-24

〔記者呂伊萱、蕭玗欣、鄭瑋奇／綜合報導〕一輛搭載台灣遊客的冰島巴士，當地時間廿二日午後在冰島東北部追撞一輛除雪車，兩位團員有輕微擦傷，已繼續後續行程。據了解，該旅行團是金字塔旅行社接待的十二天冰島行程，全員共廿五名團員（含領隊），車禍原因可能與天候不佳有關。

外電報導，這起車禍發生在冰島Möðrudalsöræfi高原以南、靠近Víðidalur農場的公路上，載有台灣遊客的巴士，尾隨在除雪車後方，撞上除雪車車尾後偏離路面。因我國於冰島無駐處，由我駐丹麥代表處兼轄，外交部說，駐丹麥代表處獲知車禍事故後，即聯繫冰島紅十字總會了解相關情形，獲告知有廿四名我國人，有部分團員受輕微擦傷，於醫院檢查並做簡單包紮後，已返回旅館。駐處現無法與該團取得聯繫。

交通部觀光局昨晚也指出，該旅行團共有廿五位台灣籍人士（含領隊），目前得知有兩人受傷、無大礙。

金字塔旅行社則表示，此次僅是輕微的車子擦撞，沒有外傳那般嚴重，這幾天冰島東部雪勢較大，路上能見度差，已將所有團員送回雷克雅維克市區，後續行程安排至市中心做導覽，預計週日回台，回台後會再協助就醫旅客申請就醫理賠。

長榮22日飛芝加哥遇亂流 11傷

此外，長榮航空二十二日飛往芝加哥BR56航班，起飛不久即在日本上空遭遇亂流，機上八名空服員及三名旅客受傷，但均無大礙。該機已於昨日上午八點三十八分抵達芝加哥，隨即安排受傷人員前往醫院，做進一步檢查及治療，並致贈每位傷者三百美元慰問金。