亞泥展延首日 族人封路抗議

2017-11-24

不滿礦權獲展延20年 要求速修礦業法

〔記者王峻祺／花蓮報導〕亞泥礦權展延限期案持續延燒，昨天是花蓮新城山礦區展延首日，環保團體和反亞泥還我土地自救會成員一早就在亞泥專用道路前「封路抗議」，近百人試圖阻擋亞泥卡車上山，圍起人牆拒絕亞泥再挖廿年，高喊要求政府加速礦業改革及「礦業法」修法，預計連封八天，不排除無限期抗爭。

經濟部三月將亞泥位在花蓮新城山礦區的採礦權再度展延限期廿年，昨早自救會及環團以人牆阻止亞泥運輸車上山，施放狼煙、鳴槍昭告祖靈，會長田明正說到激動處，一度哽咽，泣訴「政府始終沒有面對亞泥問題」，才必須採取封山、封路行動抗議。

地球公民基金會專員黃靖庭說，六月導演齊柏林過世後，揭露亞泥挖得更深，反亞泥捍衛山林連署人數已高達廿一萬人，前日是亞泥第二個礦業權到期日，沒想到政府卻再度展限亞泥礦業權。

她說，在監察院公布的亞泥礦業權展限案調查報告中，明顯指出該案中環境敏感區、行政裁量權、現行礦業法的不妥適，未踐行原住民族知情同意權等問題，呼籲政府傾聽族人心聲，要求加速礦業改革及「礦業法」修法。

部落主席則盼雙贏

玻士岸部落主席田欽賢指出，少數民眾抗爭亞泥開採，並不代表富世村所有族人立場，為讓部落能有發展、工作權及其他回饋族人的需求，仍建議傾向與亞泥平心靜氣溝通，尋求雙贏局面。

亞泥公關經理蔡祐吉強調，尊重陳抗意見表達，但籲勿影響交通與員工的工作執行，重申展限申請一切合法，有誠意解決土地問題與地方村民共榮。