台灣醫師變魔術 爭世界冠軍

2017-11-24

獲亞洲區銅牌 取得明年魔術奧運參賽資格

〔記者吳柏軒／台北報導〕一手聽診器、另一手卻是魔術紙牌，今年卅六歲的醫美診所院長蔡之棟鑽研魔術八年，月初以業餘之姿闖入世界魔術大賽亞洲區資格賽選拔，以近距離紙牌技巧獲評審好評奪銅，明年將與全球魔術好手較勁，挑戰世界冠軍寶座。

蔡之棟說，國際魔術組織聯盟（FISM）每三年舉辦一次國際競賽，被魔術界稱為魔術奧運、世界魔術大賽，分各式魔術類別，奪冠者有資格稱「世界冠軍」，該賽事已經舉辦六十九年，台灣前年曾經由魔術師吳何奪下紙牌類冠軍，今年自己則透過層層選拔，月初到日本參加亞洲區資格賽，成功脫穎而出。

獨創手法 10分鐘內呈現6種變化

蔡之棟的專長是近距離紙牌、硬幣等魔術技巧，在亞洲區資格賽中，以獨創的「Sticker revolution（貼紙進化論）」，十分鐘內呈現六種層次變化，獲評審青睞。蔡之棟說，因為本業是醫師，常思考改善病人、治癒疾病，便以相同邏輯思考魔術變化、延伸，與傳統魔術師創作思維不同，卻也得到強大的表演效果。

蔡之棟回憶，小時候家住新竹，曾看過國外魔術表演而產生興趣，大三時加入魔術社團，認真算起來，魔術經歷約八年，參賽經歷則是三年，拿下國際魔術賽事十座獎盃，目前是診所執業醫師，因為每週看診時間仍長達四、五天，只能犧牲其他娛樂休閒，幾乎把工作外的時間都投入魔術，偶爾還熬夜研究。

面對明年將前往韓國進行規模最大、挑戰度最高的世界魔術大賽，蔡之棟說，自己跟拿下紙牌世界冠軍的吳何是好友，會向他討教奪冠技巧，更將努力練習，讓技藝如同自己的紙牌技巧一般「進化」，因為代表台灣，介紹時更會打上國籍、介紹台灣，要盡最大力量比賽，希望藉由自己的努力，讓台灣被更多人看見。