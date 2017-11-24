林懷民︰想在老番顛前交棒

2017-11-24

〔記者凌美雪／台北報導〕「還有兩年ㄟ，大家說得好像我明天就要走了一樣。」在新舞作的公演前夕預告退休，林懷民說，並不是告別，只是期待將來有更年輕的藝術家在雲門工作，「把新生代的想法、語言與手法，跟大部分年輕觀眾對話進行，是最重要的。」

「如果是還在八里排練場那個鐵皮屋，我離開的話，我想，大家很難撐下去。但現在雲門劇場已經完成，而且運作得順利了，有一個建築讓大家可以工作，所以可以放心交出去。」林懷民說：「我越早讓年輕人接手，雲門會越順利。」

林懷民不覺得七十歲準備退休太年輕，他坦承，這兩年開始感到精神不濟，以近乎自嘲的語言表示：「想在自己老番顛之前趕快把事情都安排好交出去，不然說錯話做錯決定，都是不好的事。」

稱讚鄭宗龍本土又生猛

林懷民也說，還沒想過將來雲門團隊是否要重組或如何重組，明年除了雲門四十五周年演出，還有十個國家要巡演，到二○一九年都安排好了，二○二○年就交出去。林懷民說，交棒後，由鄭宗龍接下未來的挑戰，「對鄭宗龍台灣本土生猛的活力很有信心。」

回顧過去「是一個美麗人生」

回顧過去，林懷民說：「是一個美麗人生。」「我是一個寫小說的人，當年創辦雲門年輕傻氣，覺得要為台灣創辦一個自己的舞團，不必一天到晚跳外國人的舞。」最初以為兩、三年就可以把棒子交給專業的舞者，自學編舞是為了讓舞團持續工作下去，沒想到走著走著就四十多年。

感嘆台灣只有一個專職舞團

林懷民感嘆：「很不幸，雲門是台灣第一個專職舞團，至今仍是台灣唯一一個專職的舞團。」

至於退休後的生涯規劃，林懷民說，還沒有時間想，也許先要花很長時間把幾十年家裡堆積如山的雜物理清，然後「在家裡掃地、洗衣，過日子吧！」