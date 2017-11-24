慈父伴身障盲兒 賣唱做公益

2017-11-24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一處賣場每週二都可看到一名患有癲癇、自閉症兼智能障礙的視障街頭藝人江昱舜，一首接一首唱著台語歌曲，藉著民眾打賞賺取生活費；而他的父親江聰賓，辭去工作，長年載著兒子南北跑場，雖然辛苦，但見到兒子沉浸在表演的喜悅，他心滿意足表示：「一切都值得！」

辭職載兒南北跑場

家住台中的江聰賓有五個孩子，廿九歲的江昱舜排行老二，因早產、體型就像一隻貓崽，三天兩頭就接到病危通知，甚至勸他「別救了」，救活恐怕也是植物人。但江聰賓不死心，砸一百多萬元醫療費將兒子救回，但留下癲癇、自閉症、智能障礙兼全盲等病症。

江昱舜無法像正常孩子一樣學習，卻擁有與生俱來的音感，六、七歲聽到喜歡的歌曲便能跟著哼哼唱唱，音準極佳，江父見兒子有此專長，鼓勵他考街頭藝人，還辭去工廠的工作，陪著兒子到處賣唱。

「每次出去唱歌都覺得是在做有意義的事，在家休息反而會吵鬧生悶氣！」江父說，有時候也會被人質疑讓兒子太操勞，但兒子每次表演都樂在其中，他就在一旁默默守護著他。

江昱舜因有自閉症，遇到有人打賞或問話時都沒回應，有時會惹聽眾不滿，以為他太臭屁，這時江父就要急忙上前調解，避免誤會。

捐出賞金助弱勢

江父說，街頭賣唱收入不固定，加上沒有定點，光是油錢、過路費開銷就不少，但他很感激，「台灣社會很溫暖，到每個地方駐點都沒被收過錢」，因為每次表演都是靠著善心人士打賞，抱持著「取之於人也要還之於人」的心態，他在兒子的母校台中市啟明學校，為兒子成立獎助學金，每年固定捐助三萬元幫助弱勢學子。