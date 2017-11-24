黑手善心人 捐薪濟貧35年

2017-11-24

吳清和當修車學徒受貴人相助 發願回報社會 已捐逾600萬

〔記者洪瑞琴／台南報導〕修理汽車的吳清和從「黑手」起家，三十五年前許願，每月薪水捐出三分之一救濟貧困與清寒助學，累計捐出金額超過六百萬元，今年他即將滿六十歲，將捐出最後一筆「定期定額」捐助。他強調，未來會持續捐助需要幫助的人，回顧三十五年來時路，很開心捐出的每一筆錢，都代表他完成承諾及無盡的助人意志。

每月捐出薪資三分之一

吳清和於一九八二年當上汽車公司廠長、到自己創業，至今共三十五年。他表示，因出身農家，不到廿歲就來市區從修車學徒做起，一路以來受到貴人幫助，當上廠長那一年的十二月一日，他許下心願，要固定每月捐出薪資三分之一給社會貧弱家庭，從一開始月薪兩萬五到六萬元，從不間斷。

至於他捐助的對象，有社團也有朋友轉介的個案，有時候則是從媒體報導看到需要幫助的人，主動伸援。多次有清寒學生家逢變故，他二話不說應允協助註冊費至唸完高中，更親手將學費交給他們。

年復一年，來來去去的受惠學子到底有多少位？他說：「沒算過，這些也都不重要，有確實幫到忙就好」。

三十多年來持續捐款，最令他難忘的是，當初六龜孤兒院重建時蓽路藍縷，新校舍苦無經費，他連年捐款、出錢出力，當看見孩子們有了新居能安定下來，「那種內心踏實，真的言語難以形容」。

救助受災部落持續一年

吳清和樂善好施，不僅助學與救濟急難、捐助弱勢棺木，他也參與八八風災、九二一震災救災任務。八八風災達瓦蘭部落嚴重受創，他在風災過後，每個月都自己開車跋山涉水運送救援物資，持續一年。

今年是他人生六十耳順之年，吳清和說，將結束定期定額捐助，「心中較無壓力」，但一定會持續關懷弱勢，助人心願永不變。