原基法修正初審通過 保障飛魚季文化傳統

2017-11-24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為維護原住民海洋文化祭儀，立法院內政委員會昨日初審通過「原住民族基本法部分條文修正草案」，新增原住民得在原民會公告的海域，依傳統文化、祭儀需要，從事非營利行為的獵捕野生動物行為。

鑑於以海洋文化為主的蘭嶼達悟族，過去在飛魚季期間，屢遭海巡署驅離或取締，修法增訂原住民得在原住民族地區及經主管機關公告之海域，依法從事獵捕野生動物、採集野生植物及菌類、採取礦物土石、利用水資源的非營利行為。

立委鄭天財指出，當年制訂「原住民族基本法」，未考量到以海洋文化為主的阿美族、達悟族，保障範圍僅限於原鄉行政區，新案納入部落傳統生活海域，未來阿美族舉行海祭、達悟族飛魚季的漁撈文化，將可獲保障。

此外，為保障原住民族環境正義，立委陳瑩也提案修正原基法第卅一條，規定「政府不得在原住民族地區內，存放有害事業廢棄物、放射性廢棄物及其他經中央主管機關認定之有害物質」，欲藉修法解決蘭嶼核廢料問題。

但原能會對此持反對意見指出，現行條文已規定，政府不得違反原住民族意願，在原住民族地區內存放有害物質，建議維持不修正；台電公司處長張學植也建議，留一點空間讓原住民有選擇的自主權。

立委姚文智也質疑，如果立法讓原住民族地區不能存放有害物質，是否台北市也可修法比照？最後主席裁示，保留爭議條文送黨團協商處理。