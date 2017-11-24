考科太廣、限制又多／警察特考招不滿267人

2017-11-24

〔記者林彥彤／台北報導〕今年警察特考十月底剛放榜，總錄取人數達三○六七人，不過仍有單位招不滿開缺人數，計有二六七人，其中三等消防警察更是全數無錄取，開缺十五人，到考人數十二人卻全數未通過。

三等消防警察 全數未過

考選部說明，此狀況非特例，主要原因是考科範圍太廣以及考試資格限制，造成求才不易，昨天在考試院院會中作相關報告，已與用人單位達成共識，針對消防警察部分，明年將取消專業性較強的工程數學考科，改考較基礎的微積分科目，希望能改善篩選門檻。

考選部統計，今年警察特考報考人數達一萬九三七四人，其中三等消防警察開缺十五人，到考十二人卻皆未通過考試；四等消防人員開缺七五○人，僅錄取五九○人；四等水上警察開缺一五九人，最後僅錄取六十七人，招才缺額嚴重。

考選部長蔡宗珍說明，今年狀況非特例，往年消防警察與水上警察一直都有招不滿的現象，前者主要是因為考科跨及多領域甚廣；後者則是受限於考生多為一般海事院校畢業或具相關證照，報考資格較嚴格，故報考者來源有限。

以今年消防警察為例，三等的應考科目包含國文、法學知識與英文、行政程序與行政執行法、建築防火、分析化學和工程數學。

蔡宗珍表示，今年消防警察到考的十二位考生，沒有人達合格的五十分，才全數未錄取，分析應是考科跨及領域太廣，考選部一直都有在與用人單位溝通；昨天達成共識，自明年起，較為艱深的工程數學考科將刪除，改考微積分，希望能夠改善招募不到人才的窘境。

蔡宗珍強調，上任後就一直努力改革國家考試，包含考試資格、考試科目等，都積極與用人單位溝通，希望能漸漸地調整，讓國考能更具合宜性。