搶救高教 不能只做半套

2017-11-24

記者黃以敬／特稿

相對於大專數量十年前就暴增破一百六十校，少子化風暴導致大專倒閉，其實更在十八年前早就有專家警告是無法避免的危機，但直到現在，才有了較明確的大專強制退場機制及正式法源，過去藍綠政府動作可說都是「慢了一大拍」，而細究條例內容，學校列管後的強制信託、強制退場、師生轉置、校產歸屬雖終於有較明確規範，但學校在列管前未明定的「輔導期」恐怕更是掏空高風險期，而目前已在大學普遍發生的招生亂象、教學品質下滑也還無法預警管理，高教少子化危機的因應，恐怕不能只「做半套」。

大學招生不足早已是發生多年的不爭事實，但基於較有倒閉風險的多屬可能有「私有財產」爭議的私校，教育部過去只能不斷放出可能「關四十校」、可能「倒六十校」的警告，但對於強制介入要求學校退場卻是投鼠忌器，連公布註冊率、招生缺額都是遮遮掩掩，只能以減招的行政手段因應。

而大專雖然學生學雜費收入大減，仍不願放棄校地校產而苟延殘喘，也因此有學校減薪、減課、併班大減成本而惡化教學品質的問題頻傳，甚至有學校學生減少還可叫賣董事席次、興建校舍增加支出，甚至抵押校產借貸等涉及轉移學產經費的狀況不斷。

此次小英政府、賴揆內閣終於展現魄力要立法推動危機學校「強制退場」，對於退場處理有明確機制並提供資助，更對私校校產清算轉為公有化展現魄力，希望藉此讓高教的公、私立比例有結構性轉變，對於高教少子化危機處理的「後半套」，算是前進了一大步。

但大學被列管停招、強制退場前，其實還有許多地雷及危機必須清理。

例如註冊率不到六成學校在未明定的輔導期，校產仍有移轉掏空可能。

另外，依照目前註冊率，估計可能有廿多校會成需輔導學校，但一所大學不到五千人，其實就有恐入不敷出的危險，潛藏地雷學校恐怕更多，但目前教育部對於私校系所基本上已不作評鑑，更大多數學生的學習品質能否確保？政府若不能對此前半套的預警與管理也加強落實，高教問題只處理半套，更大的危機恐怕還在蔓延。