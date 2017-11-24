歷史共業 私校不願背經營不善汙名

2017-11-24

指註冊率低是少子化 大環境的問題

〔記者吳柏軒／台北報導〕少子化讓廣設大學政策跛腳，經營不善的私校面臨退場，行政院昨推轉型退場條例草案，但對私校而言，直言註冊率低是少子化大環境下的退場，不該讓私校背負經營不善的汙名；也有學者點出，應讓私校轉型給地方政府承接，銜接在地產業與人才培育，替私校困境解套。

連2年招生不佳就列專案 衝擊小而美學校

私立科技大學校院協進會理事長唐彥博說，以學校經營來看，最關鍵是財務狀況，若財務沒問題，人數少的小校其實也應該可受肯定，但如今轉退條例仍以連續兩年招生不佳就列專案輔導，甚至要公布名單，對於想振作或想小而美的學校恐怕是雪上加霜的打擊。

事實上如今列入教育部觀察的私校多是技職體系的大專，招生根本就與一般大學競爭基礎不同，社會先選公立再選私立、先挑大學再挑技專，私校技專招生早已處在不公平地位，再加上招生名額與獎補助環環相扣，甚至低於五成招生就完全沒有，技專校院宛如「孤兒」。

唐彥博說，希望轉退條例要幫私校「雪中送炭」，與其成立基金，不如拿出廿五億元，輔導學校每間發一億元，說不定就可將其救活，否則以預見未來私校只剩兩種，一個是宗教學校、一個是企業學校；另少子化是整體大環境問題，認為國立學校也必須減少招生名額，否則私校倒光、人人念國立，其素質也堪憂。

學者︰與產業銜接 助私校解套

私立大學校院協進會理事長、文化大學校長李天任強調，少子化私校退場，是大環境因素，當初教育當局任憑學校擴張，才導致歷史共業，如今推轉退條例，是負責任的作法，但不應讓退場私校背負「汙名」，成為辦學不力，呼籲處理退場要讓私校保有「尊嚴」，社會也不該幸災樂禍，私校退場將衍生未來人才短缺，必須眾人更積極嚴肅面對。

前台北市立教育大學、東吳大學校長劉源俊同樣點出，政府財源有限，不可能供養數量眾多的公立大學，當初廣設大學，就是希望多利用社會資源來挹注高等教育，世界上也沒有一個國家把高教變成「國教」，私校不該被完全消滅，呼籲也應關掉部分公立大學，或讓私校轉由地方政府承接，一方面維持各地大學存續，又能跟在地企業募款，培育在地人才等。