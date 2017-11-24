「治標不治本」 私校亂象難解

2017-11-24

私校轉退條例昨拍板 教團批漏洞多、配套少

〔記者吳柏軒／台北報導〕行政院昨通過「私立大專校院轉型及退場條例」草案，將立法明定招生不良學校強制退場及清算處理機制；但教育團體指出，對於大學在輔導期及所謂轉型期的規範不清，可能衍生學校藉由轉型轉移校產，而且目前少子化早已造成大學早有減薪、減課、校產借貸、借人頭衝註冊率等亂象叢生，政府不能只想用退場條例去減少病入膏肓的學校校數，是「治標不治本」，恐難真正徹底解決大專少子化亂象。

少子化 早有減薪、減課、校產借貸、借人頭等問題

台灣私立學校教育產業工會副理事長陳秋瑩認為，少子化衍生的大專亂象，呈現在招生、財務等層面，近年問題逐漸浮上檯面，以私校教師來說，薪資打折、逼退教職等已實際發生，但並非招生好、財務好的學校就不會壓榨教師，政府應看清私校財務黑洞，如今雖推轉型退場條例，但事實上整體更牽涉私校法、私校教職員退撫資遣條例等法令不改、配套沒做，私校亂象還是無法根本解決或降低傷害。

藉轉型安插親友 恐怕「把學校辦倒 還可霸佔校產」

高教工會組織部主任林柏儀認為，少子化私校面臨退場，檢視草案，仍發現明顯漏洞，就是經營不善的董事會不用先解散，而有未明定的時間可進行轉型，等於同一批人只要另外成立社福財團法人，轉型後仍可留任握有校產，痛批「把學校辦倒、還可以霸佔校產！」甚至透過轉型期，以安插親友職缺，以人事行政費名義洗掉校產，種種漏洞仍待積極處理。

私校董事會未來裸退恐有困難 在立院勢必角力

全教總私校委員會主委趙永富說，從轉退條例來看，教育部想減少招生明顯不足的大專校院數量，但大專不願主動退場的問題癥結在「校產」，目前招生不良私校涉及的校地校產是龐大金額，退場條例雖希望能轉為退場基金或捐贈地方成公共財，但學校可藉由轉型成其他法人或輔導期借貸等方式移轉，轉型後該事業就不歸教育部管轄，時間一拖長，中間就可能出問題。如果不能妥善處理，任何條例恐都只是「治標不治本」。

趙永富直言，以條例看學校退場，對私校來說更是缺乏誘因，據了解，目前許多私校董事會也在私底下運作找立法委員，希望在退場時能有回饋，但礙於社會觀感、教團反對，教育部如今兩面壓力下仍未表態，但研判私校董事會未來要「裸退」，恐怕還很困難，在立法院恐還有一番角力。

教團：有大學借人頭「美化」註冊率 看不到的危機

教育團體更直言，退場條例是針對三千人以下大專進行退場處理，但目前有更多大學因為少子化而在減薪、減課、併班，甚至有大學借人頭在「美化」註冊率而免除列管等，這些退場條例看不到、管不到的危機，涉及更龐大的學生，政府也必須處理。