無機砷恐致癌 糙米納限量規範

2017-11-23

〔記者吳亮儀／台北報導〕愛吃米飯的民眾注意了！食品藥物管理署預告，新增糙米以及嬰幼兒食品的原料米無機砷限量分別為○．三五ppm與○．一ppm，提醒民眾注意無機砷的汙染，洗米最好洗三次以上。

無機砷就是砒霜，它是世界衛生組織公告的一級致癌物，會經由地下水汙染稻米。食藥署科長高怡婷說，大家都知道無機砷很毒，但以前因為檢驗方法無法突破，米類規範都以「總量砷」限量。近年因檢驗方法有創新，因此新版草案中把糙米和嬰幼兒食品原料米訂定標準，讓它有所規範和依據。

洗米最好洗三次以上

現在法令僅規範稻米中的鉛、鎘、汞三種汙染物，林口長庚醫院毒物科主任顏宗海說，歐美國家早就發現食用米有潛藏無機砷的風險，長期攝入恐傷腎傷肝，且增加肺癌、膀胱癌、皮膚癌風險以及皮膚、周邊血管病變風險。因為無機砷是水溶性，若想避免吃到無機砷，民眾煮飯前最好洗三次米以上，就能降低稻米裡的無機砷風險。

另外，草案前一版有規範柴魚的多環芳香族碳氫化合物「苯駢芘」（BaP）限量，但高怡婷說，目前僅歐盟針對燻鮭魚等製品規範，但柴魚與燻鮭魚製程明顯不同，陸續接獲業者與日本相關柴魚產業提出爭議，本次修正草案取消比照歐盟標準制定，僅要求業者必須設法降低含量在卅ppb以下，日後再考量是否納入限量標準。「食品中汙染物質及毒素衛生標準草案」預告六十天，預計明年中前公告實施。