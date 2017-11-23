西部空污嚴重 敏感族少出門為妙

2017-11-23

〔記者楊綿傑、蕭玗欣／綜合報導〕環保署空氣品質預測，今天西部及外島地區受東北季風挾帶而來的境外污染物影響，空氣普遍不佳，明天東北風稍減弱，部分地區才會改善，敏感族群應避免劇烈戶外活動。

環保署空氣品質監測網資料指出，今天北部、竹苗、中部及馬祖地區，AQI為對敏感族群不健康的警戒橘；雲嘉南、高屏及金門地區，AQI則為對所有族群不健康的不良紅，指標污染物均為PM2.5及PM10，等同於整個西半部都陷入空污之中。

環保署監資處長張順欽說，今天東北風增強，北部、竹苗、中部及外島，主要受境外污染物影響，但因為伴隨有雨，境外污染物影響程度稍稍減輕。雲嘉南受到風速增強，河川揚塵影響所致，高屏地區不僅有揚塵，還有本地污染物影響，AQI呈現紅色。

張順欽說，明天東北風就會略微減弱，雲嘉南AQI減緩為警戒橘，但高屏地區受到擴散不佳影響，仍為不良紅的狀態。

氣象局預報員李孟軒表示，明天到下週一受東北季風影響，北部、東半部將維持濕濕涼涼的天氣型態，尤其今天入夜到明天清晨，北部低溫將下探十六度、中部十七度、南部、花東也只有十八度，請民眾要注意保暖。

此外，今天東北季風較強，各地沿海空曠地區有機會出現九到十級的強風，海浪也會較大，請海上作業民眾要多加注意。