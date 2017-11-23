法部擬翻修民法 配偶「有過失」離婚仍可拿贍養費

2017-11-23

〔記者項程鎮／台北報導〕不少婦女離婚後，因謀生能力有限而面臨生活困境，法務部根據「聯合國消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）規定，研擬修改民法「贍養費條款」，未來「有過失」的配偶在離婚後，如面臨生活困難，將可請求贍養費。法務部已將草案函請各政府機關提供意見，近日會將草案公告於官網，徵詢各界意見。

法務部法律事務司司長鍾瑞蘭昨指出，現行民法「贍養費條款」，把離婚過失和離婚後的贍養費責任連結在一起，規定請求贍養費的配偶要在「無過失」、經「判決離婚」且「生活困難」時才能請求贍養費，不符「聯合國消除對婦女一切形式歧視公約」的規定。

協議離婚 也能要求贍養費

鍾瑞蘭表示，根據該公約規定，離婚制度不得以當事人沒有過錯為取得經濟權利的條件，各國應修改「過錯離婚規定」，以補償妻子在婚姻期間對家庭經濟的貢獻。此外，現行法規限定僅「判決離婚」能請求贍養費，此部分也將一併修法，未來即使是「協議離婚」、「法院調解」或「和解離婚」，也能請求贍養費。

為社會正義 增列「惡男條款」

不過，社會上不時有失業惡男對妻子家暴，媳婦虐待婆婆、後母虐待丈夫前婚生子女等事件，根據上述修法意旨，惡男、惡媳或後母離婚後若生活困難，也將有權請求贍養費，不符社會正義，法務部將同時研擬增列「惡男條款」，故意侵害配偶或其直系血親者將可免除、減輕贍養費。