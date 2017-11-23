感冒過敏藥「佩你安」 可抑制膀胱癌

2017-11-23

中正大學與嘉基研究證實

〔記者曾迺強／嘉義報導〕中正大學生物醫學科學系與嘉義基督教醫院歷時五年研究，昨證實市面常見的抗組織胺感冒藥「佩你安」，能抑制膀胱癌腫瘤生長，更找出受藥物影響的關鍵基因「ANGPTL4」，依其活躍程度能判斷膀胱癌病人預後狀況，甚至降低復發率，研究成果發表在英國最新一期「Nature」（自然）的子刊「Oncogene」（癌症基因）上。

肝癌病人服藥後 腫瘤縮小

嘉基醫院肝膽腸胃科醫師酆裕民十年來比對五十二名肝癌病人服藥結果，發現使用標靶藥物治療的病患，同時服用「佩你安」，腫瘤會縮小，其中兩例晚期肝癌併發肺臟轉移的病患，腫瘤更完全消失；「佩你安」是三十年前就存在的常見感冒過敏藥，有促進食慾、睡眠效用，癌症病人服用，很少有頭暈、疲倦等副作用，能減緩病情惡化。

嘉基泌尿外科醫師沈正煌、周詠欽等人聽聞此事，五年前與中正大學組研究團隊，醫院提供膀胱癌病患檢體與臨床資料，驗證「佩你安」對膀胱癌的影響。

尚未人體試驗 勿隨意服用

中正大學生物醫學科學系教授陳永恩說，針對罹患惡性膀胱癌的小鼠投「佩你安」試驗，發現腫瘤的大小縮小一半，雖然膀胱癌死亡率不高，復發率卻高達七十％，而「佩你安」價格低廉，嗜睡的副作用對人體傷害低，該藥若有機會使用在治療膀胱癌上，是病患的福音。

陳永恩指出，由於尚未進行人體試驗，呼籲民眾未經醫師指示不要隨意服用藥物。

研究團隊還發現，「ANGPTL4」是毒殺膀胱癌重要基因，投以「佩你安」後，可使其活化。周詠欽解釋，癌症病患體內「ANGPTL4」基因若較活躍，能抑制癌症向外擴散，不易復發，提高病人存活率，正規劃申請人體臨床試驗，讓易復發或已轉移第三、末期的膀胱癌病人服用。