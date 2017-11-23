陳時中︰醫療財團法人須回歸公益

2017-11-23

「捐贈人捐出來了就是社會的」

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部鐵了心要整頓醫療財團法人亂象。衛福部長陳時中接受本報專訪時強調，社會大眾常有迷思認為「捐贈人仍有權力」，但正確情況是「捐出來了就是社會的」，具有公益性、是社會財。

陳時中強調，醫療財團法人一定要回歸公益性，「捐贈人捐出來了就是社會的」，但現在的董事會組成往往存有尊重捐贈人的味道在，董事會組成中都還有相關企業的人馬。

陳時中說，他不是暗指長庚一定有問題，但現在看起來它漸漸就像個控股公司，兩邊持有的股票非常多，且互有董事，他不認為有逃漏稅問題，但這已經讓公益和醫療本質都模糊了。

陳時中強調，要儘快通過醫療法修法，讓醫療財團法人回歸社會公益、醫療本質，讓它正名化，讓現在各醫療財團法人都照著做。

對於醫療收入的用途，陳時中說，以前是用醫療收入的結餘來提撥錢用於社會福利和研究發展，現在要改為用「總收入」來提撥，就會包含更多項目，要有廿％作為投入社會福利和研究發展等工作。

總收入20％應投入社福 5％為員工加薪

陳時中也提到醫護和行政人員的薪資待遇，會要求另外提撥五％用來提高員工薪資，絕不能用在其他地方，希望讓勞資雙方不會過度傾斜，改善血汗醫療的狀況，不然恐影響民眾就醫安全，這都是醫療法修法的大方向。