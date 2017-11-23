長庚改革做半套 衛福部不滿

2017-11-23

僅宣布退出台塑三寶董監 但未要求台塑集團退出董事會

〔記者吳亮儀、張慧雯／綜合報導〕長庚醫院在七月間爆發急診醫師集體離職潮，引發社會風波，衛福部介入調查，週一調查報告出爐，要求醫療財團法人不得有家族企業。長庚醫院昨天發布新聞稿，全面退出台塑三寶董監席次，未來也不再增加持股，配合推動董事會改革，且所持有上市公司股份不行使董監事選舉投票權。

長庚醫院聲明指出，法人和台塑各關係企業都是獨立運作、從未介入經營權，但為避免外界誤會，會要求三名法人代表各擔任台塑、台化和台塑石化的董事都請辭，醫院法人持有的上市公司股份也不行使投票權。台塑集團僅表示：「尊重長庚醫院決議。」

目前長庚醫療財團法人董事會中，台塑董事長林健男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源各有一席董事。台塑三寶是否也會辭去長庚醫療財團法人董事會的董事職務，台塑集團管理中心主委王瑞瑜說：「還在討論中，如果有決議會對外公告。」

不過，衛福部對此不太滿意。週一公布的長庚檢討報告中提到，長庚醫療財團法人董事會的十五席中，有七席是來自台塑、南亞、台化等企業的董事長或高階經理人，例如台塑集團總裁王文淵等，已經違背醫療財團法人的專業本質，要求長庚醫院改正。

長庚醫院行政中心副主任蘇輝成說，目前沒辦法要求台塑的董事退出，至少也得等兩年多後的董事會改選才能處理，但若醫療法修法通過、有明文規定，長庚會馬上配合。

醫事司︰七席台塑人馬都該退出

衛福部醫事司長石崇良表示，對於長庚會「聽其言、觀其行」，要看落實的情形，才知道有沒有真正做到，他預計親自參加下月長庚董事會，「現場表明政府的強硬立場」。

石崇良說，目前長庚醫院醫療財團法人中，十五名董事裡有七席是台塑相關企業的人馬，這些都該退出，若有持有台塑相關企業股票或董事，就不該擔任長庚的董事。石崇良舉例，長庚可以邀請台積電董事長張忠謀來擔任董事，算是社會賢達，但長庚不能夠持有台積電的股票。

長庚︰將增設公益發展委員會

對於衛福部要求，醫院營收應用於改善人力和提高待遇部分，長庚醫院則提到，每年都有約三％幅度為員工加薪，已持續數十年，將在董事會下增設公益發展委員會，每年再額外提撥金額，配合公益發展委員會擴大推展社會公益事業。