教部補助17大學設「招生專辦」 沒有台大

2017-11-23

〔記者林曉雲／台北報導〕因應十二年國教新課綱及大學考招新制變革，教育部推動大學招生專業化，今年首批補助十七校設立招生專業辦公室，包括清大、交大、中山、東華、北醫等校，龍頭大學台大因篩選倍率未達五成、未被納入。

篩選倍率未達5成不納入

教育部說明，現制是由各院系自己挑學生，明年將由學校的招專辦主責，訂出客觀標準提供給學生和家長參照，目標是一一○年各大學原則都要設招專辦，否則會影響所獲申請入學名額的多寡。

教育部高教司長李彥儀表示，因應未來申請入學參採多元學習歷程，因此推動大學招生專業化，明年再增加二十到廿五校，從倍率篩選較多的學校優先推動，大學有必要有一群固定主責招生的人，以分析不同系所招生特色、未來產業和社會期待、低收入學生扶助、學生生涯發展等。

幫系所列出審查客觀標準

高教司副司長朱俊彰補充，招專辦在量化方面幫系所做質量分析，並列出審查的客觀標準，例如資訊系要挑資訊能力好的學生，招專辦將提供具體「尺規」標準，例如基本程式語言能力等，公告周知，讓學生可以儘早準備，學系招生選才時也有所依循。

中山大學校長鄭英耀表示，大學長年招生多半是憑感覺和經驗，少子化對不少學校造成壓力。教育部補助大學設立招專辦，從學校的特色、定位、學生來源、人才培育發展，做出更科學和專業的研究分析，再接續進行課務安排、學生輔導等作為，對學校來說是好事。

此外，李彥儀說明，新制改為大學參採學測成績五科至多選四科，是要減輕學生什麼都要考的壓力，目前只有音樂、美術和體育六十七個校系未參採學測成績，占比三．三％，沒有一般科系。

李彥儀也表示，今年學測單科零級分人數，國文五人、數學八十五人、英文三人、自然四人、社會三人，這些學生依現制無法申請大學，但在新制放寬之後，就有機會申請大學。