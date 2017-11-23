廟街生活編創舞 鄭宗龍2020年接班

2017-11-23

〔記者凌美雪／台北報導〕將於二○二○年接任雲門舞集藝術總監的鄭宗龍，是中生代傑出編舞家，他出生於台北萬華，頗為曲折的成長背景，使他的舞作充滿台灣庶民的生猛活力。

現年四十一歲的鄭宗龍，幼年跟著家人四處擺攤，龍山寺附近廟街成長的童年，觀察到當地市井小民的生活百態與宗教信仰，從中汲取的創作靈感，成為他獨樹一幟的作品風格。

熱愛跳舞的他自台北藝術大學舞蹈系畢業，二○○二年開始創作，二○○六年應羅曼菲邀請，為雲門２編創《莊嚴的笑話》，其後擔任雲門２駐團編舞家、助理藝術總監，陸續為舞團編新作，二○一四年接下雲門２藝術總監一職。

去年國家兩廳院TIFA台灣國際藝術節委託鄭宗龍創作《十三聲》，他把萬華街頭的生活百態轉化為絢爛的當代浮世繪，造成一票難求的熱潮。今年該舞作首次挑戰雲門戶外公演萬人舞台，並排定二○一八年於亞洲多個城市巡迴演出。

鄭宗龍曾以作品《在路上》獲二○一一年西班牙MASDANZA編舞大賽首獎，羅馬編舞大賽「最佳團隊」，並獲得台新藝術獎「年度表演藝術獎」。台新獎評審團評鄭宗龍融合東西方傳統，「是國際舞蹈界新鮮而獨特的聲音」。

近年創作能量大爆發的鄭宗龍，今年春天還受邀為澳洲雪梨舞蹈團編創《大明》（Full Moon），將於二○一八年隨雪梨舞蹈團至巴黎等地展開世界巡演。

鄭宗龍過去受訪時坦言，林懷民是楷模，曾經有意識或無意識地模仿。但近年來透過一部部淘洗自身生命經驗的編創舞作之後，鄭宗龍似乎已然走出自己舞蹈生涯的獨特面貌，將來如何帶領雲門舞集扎根在地並繼續走向國際，備受期待。