「老人家要歇歇腿」 車禍後已暗示交棒

2017-11-23

〔記者凌美雪／台北報導〕「老人家要歇歇腿，年輕人站起來了。」在《關於島嶼》密集排練的近幾個月，車禍後的林懷民在新作公告記者會上這麼說。如今回想才知道，原來那是個預告性的雙關語，他已決定交棒給下一代，而且按部就班做好計畫了。

22歲出版小說《蟬》 留美習舞

林懷民在二十二歲出版小說《蟬》，成為當時文壇矚目的作家。但他從小喜愛舞蹈，留學美國就讀愛荷華大學英文系小說創作班期間，就於該校舞蹈系與紐約學習現代舞，一九七二年獲藝術碩士學位，返台隔年就創辦了雲門舞集，從此生涯大轉彎，成為台灣第一位享譽國際的現代舞大師，至今培育無數後進。

四十餘年來，林懷民總共編創了九十齣舞作，其中，三十九年前首演的《薪傳》，以及本週將首演的《關於島嶼》，被視為林懷民直接從台灣汲取靈感、最與本土深刻連結的經典之作。

力行藝術平權 培育後進

除了新作發表、培育後進，林懷民力行「藝術平權」。多年來，雲門兩團深入校園社區演出，年年在台灣城鄉舉辦免費大型戶外公演。二○○四年，他捐出行政院文化獎獎金，委由雲門基金會成立「流浪者計畫」，獎勵年輕人出國貧窮旅行。二○一五年，林懷民獲頒蔡萬才台灣貢獻獎，獎金也捐給雲門基金會，啟動「創計畫」，長期獎助年輕表演藝術家發展作品。

然而，誠如朱宗慶所言，林懷民太辛苦了，除了新舞作的琢磨就耗時三年，這之間，每年的海內外公演並未中斷，交叉進行的忙碌，一場大車禍讓他的人生再次出現轉折。

去年底被車撞 右腳粉碎性骨折

去年底的一天晚上，穿著全身黑的林懷民走出捷運站，被一輛黑色車子撞倒，右腳粉碎性骨折，長達五個月無法起身行走。但林懷民沒有喪失「往前走的能力」，開刀半個月後，就回到雲門，「躺」在排練室床榻或「坐」在輪椅上繼續編舞，還說自己因此而有了完全不同以往的「視野」。只不過，林懷民終究還是決定交棒。

被《時代雜誌》列入「亞洲英雄人物」的林懷民，後半場有什麼樣的人生風景？令人格外期待！