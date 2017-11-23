大姓不再 社頭「蕭一半」變「蕭兩成」

2017-11-23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣各鄉鎮早年多移民聚落，許多鄉鎮都有「大姓」，衍生出許多逗趣俗諺，例如社頭為「蕭」姓大聚落，而有「社頭蕭（肖）一半」之稱；鹿港「施」為大姓，民間俗諺「鹿港施（死）了了」；大村鄉以「賴」姓為大宗，號稱「大村賴（爛）了了」。不過社會變遷，人口流動，加上男女平權、不冠夫姓，「姓氏」的「一方之霸」已不存在，「鹿港施」現佔全鎮人口不到一成，「社頭蕭」僅剩兩成，「大村賴」也只有兩成五。

冠夫姓少、人口外移是主因

作家康原說，早年台灣農業需要人力，姓氏宗族成為地方勢力，清代鹿港人口匯聚，有許多大姓，其中又以「施」為最大宗，地方稱「鹿港施了了」，又有「娶到施、黃、許，敬如天公祖」，意思是男性娶到施、黃、許大姓的人家，不能隨便欺負太太，因為娘家是大姓，宗族勢力大，得罪不起，但如今施姓早已不是鹿港的最大姓。

社頭戶政事務所主任江吉民說，從清朝以來，庄頭就有「社頭蕭一半」的說法，日治時期開始有正式的戶口登記，當時蕭姓佔全鄉人口數五成，但國民政府來台後，蕭姓人口不斷往下掉，近二十年來，一直維持在兩成五至兩成二，六○年代社頭織襪業興起，外來人口移入，更稀釋蕭氏人口佔比。

江吉民也強調，影響蕭姓人口最巨的是「冠夫姓」，以前女子嫁來蕭家，蕭姓人口就增加，現在女子不再冠夫姓，此外，人口不斷移入台中或台北等大都市，當地蕭姓人口也大減。