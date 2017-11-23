主震規模5.5 雲嘉深夜連9震

2017-11-23

〔記者林宜樟、丁偉杰、曾迺強、王善嬿、陳璟民、蕭玗欣／綜合報導〕嘉義縣阿里山鄉昨晚十點廿分發生規模五．五的主震，深度十八．五公里，阿里山鄉來吉村的來吉大橋旁長年崩塌的山林地，掉落不少石塊，嘉義縣議員石信忠形容：「一波波的聲音很像在打雷」。嘉義市有男子受困住宅大樓電梯廿多分鐘，經他人協助脫困。高鐵則有三班列車一度停駛，小朋友在車廂哭喊：「要找阿嬤。」

至昨晚截稿前，雲林縣古坑鄉、嘉義縣梅山鄉等地又陸續發生八起規模三．三以上的有感地震，所幸均無人傷亡。地震測報中心表示，台灣先前地震活動度較低，此次屬正常地震現象，只是地震釋放程度較密集，但未來兩天不排除有規模四的有感地震。

嘉市1男受困電梯30分鐘

昨晚這起地震，嘉義縣、市許多民眾都被嚇壞，臉書上一片地震文或報平安文。嘉市精忠新城一棟大樓電梯因地震停機，四十歲男子受困在五、六樓間，電梯公司人員獲報，趕往用工具撬開電梯門，約半小時救出。竹崎鄉奮起湖老街業者劉家榮說，地震當下聽到「轟」的一聲，還有鄰居驚叫聲，搖晃幅度雖大，店內物品幸未掉落。

這起地震的各地最大震度，嘉義縣阿里山、雲林縣古坑鄉、嘉義市為五級，雲林斗六、彰化二水、南投名間、台中霧峰四級，高雄桃源、花蓮光復、澎湖馬公等地為三級，宜蘭、新竹、台北則為一級。