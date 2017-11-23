「農業區像被判無期」立委促提高農民所得

2017-11-23

〔記者吳欣恬／台北報導〕內政部公布國土計畫法草案，全台農業發展區預計將劃設七十九萬公頃確保糧食安全，卻也引發部分農業縣市擔心大批農地劃定後無法活用。昨有立委質詢時指出，如果農委會無法提高農民所得，大量土地將被劃為農業發展區的農業縣市，形同「被判無期徒刑、不得假釋」，甚至是死刑。

民進黨立委陳明文指出，全台農業發展區七十九萬公頃，嘉義縣要劃設七．○四萬公頃，雲林七．七五萬公頃。他質疑，為什麼雲嘉兩縣就要貢獻十八．七二％的農業發展區？

陳明文說明，台灣農業的問題是農村人口流失，沒人從農，農地在那邊也是廢耕，「國土計畫法都沒有考慮到人的問題」。農委會應該要想出一套提高農民所得、提升農業產值的方式，才讓人覺得劃設為農地後，土地有價值，「不然等於一輩子被判死刑」。

民進黨立委蘇震清也說，屏東縣的農業發展區八．一萬公頃，其中六萬公頃是第一類特農區，簡直像是被判無期徒刑，不得假釋。

農委會：農業區將有補償

農委會主委林聰賢表示，對農業發展區的數字尚未有定見。農委會會替農民與農業縣爭取最大福祉，對承擔生產責任的農業縣市也要有某種程度的補償，統籌分配款上，也應該有所幫助，這個數字並非確定版本。

民進黨立委蘇治芬則表示，雲林縣身為農業大縣，她不認為農業大縣一定要變工業用地。然而她也說，期待農委會改革，讓農業大縣的縣民以身為農民為榮，讓農業成為有尊嚴的行業。