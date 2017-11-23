鰻苗擬全年銷日 林聰賢：坦然面對走私

2017-11-23

〔記者吳欣恬／台北報導〕台灣是日本鰻的主要產地之一，二○○七年開始，我國為了保護鰻魚資源，每年十一月至隔年二月的鰻苗捕撈期，禁止鰻苗出口。但因日本對鰻魚需求量大又開出高價，常有國人走私鰻苗到日本，農委會因而考慮直接開放鰻苗銷日。養殖戶不滿指出，如此將喪失價格競爭力，農委會主委林聰賢昨回應此舉是要透過制度化交流，做好管制，「坦然面對鰻苗走私非法行為」。

養殖戶憂失去價格競爭力

國民黨立委張麗善表示，近期接獲國內鰻苗業者陳情指出，全球環保組織想向瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約CITES提案，把日本鰻魚列入附錄二物種，因此日本以資源控管透明化、需加強管制各國走私鰻苗為由，要求台灣全年開放鰻苗出口。

張麗善指出，養鰻業者陳情表示，養殖戶的聯合社、出口的鰻蝦輸出公會多次開會，決議鰻苗「不開放出口」，不排除上街抗爭。業者陳情說，台灣養殖鰻魚八成外銷至日本，假如鰻苗出口，日本就無須仰賴台灣的鰻魚。再加上開放後，日本也能拿到便宜的鰻苗，台灣低成本養殖優勢不再，形同殺雞取卵。

根據漁業署資料，去年國內鰻苗捕撈量兩千兩百五十萬尾，鰻魚產量四千五百九十四公噸，以四尾一公斤的尺寸和六尾一公斤的尺寸，換算約一千八百卅七萬尾至兩千七百五十六萬尾，差距不大。但漁業署官員指出，每年有「很大量」的鰻苗自台灣走私出口，但很難查。

官員指出，台灣鰻魚養殖產業日漸萎縮，全球市佔率從廿％、卅％減至現在僅三％至五％。二○○七年起，規定鰻苗捕撈季禁止出口，是因和日本產業競爭，所以互相管制，但現在這項原因已經不符合現實了。

林聰賢表示，國內這幾年有透過第三方走私鰻苗到日本，過去對此一直都是消極作為，現在要坦然面對，才廣徵意見討論是否開放鰻苗銷日，希望透過制度化交流，把管制做好。

漁業署署長陳添壽強調，如果要開放，一定是台日雙方都開放，對內也要取得業界共識，「日本沒有要求我們要怎麼做」。