洗血脂降膽固醇 撐不到兩週

2017-11-22

記者陳建志／台中報導

一名王姓台商因經常應酬喝酒、大魚大肉，近來覺得胸悶、頭暈，擔心「爆血管」而就醫，並要求自費「洗血脂」，希望能快速將不好的血漿置換出體外。

僅能短暫治標 無法治癒高血脂

不過醫師提醒，洗血脂只是暫時治標，無法治癒高血脂，約10到14天就會恢復原來的數值，提醒民眾還是要好好控制飲食、按時運動、嚴控「三高」才是治本的方法。

亞大醫院腎臟科主任周哲毅表示，這名61歲的王姓台商，10年前就曾因心肌梗塞接受心血管繞道手術，但因經商需求經常應酬，最近天氣變冷，王男常覺得頭暈、肩頸痠痛，早上起床總覺得沒睡飽，擔心自己「爆血管」趕緊就醫。

周哲毅表示，因王男有心血管疾病，檢查後發現血脂較一般人高，決定自費接受「洗血脂」，前後約3.5小時，分離出約300CC的血脂肪。患者認為，治療後，整個肩頸覺得放鬆，精神也變好。

周哲毅表示，「洗血脂」就是「血漿分離術」，其原理是將體內的全血抽出後，透過機器將膽固醇分離，再將剩餘的血液重新導回體內，最主要的目的是治療家族性遺傳高血脂的患者，降低血中膽固醇濃度，減少血中發炎物質並改善血管硬化。

治本之道 控制飲食、按時運動

周哲毅強調，「洗血脂」並無法治癒高血脂的狀況，只能達到暫時降低膽固醇的目的，一般約10到14天就會恢復成原來的數值，且治療過程除了壞的膽固醇，就連好的膽固醇和免疫球蛋白也會被清除，所以想改善高血脂，控制飲食、養成定時運動習慣才是治本的方法，也提醒罹患高血壓、糖尿病，以及65歲以上民眾，每年最好檢查一次血脂值有無超標。