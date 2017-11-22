偏鄉專聘教師 任期最長12年

2017-11-22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為解決偏鄉學校常鬧教師荒、城鄉差距等問題，立法院院會昨天三讀通過「偏鄉地區學校教育發展條例」，在「專聘教師」條款方面，明定主管機關可以將偏遠地區學校編制員額三分之一以下人事經費，由主管機關採公開甄選方式，進用具有教師資格之專聘教師。

三讀通過的條例規定，專聘教師聘期一次最長兩年，表現優良經教師評審委員會審核且報主管機關同意者，由學校校長續聘。中央主管機關應全額補助師資培育之大學開設第二專長學分班，提供現職專聘教師第二專長訓練。

專聘教師連續任滿六年，且取得第二專長表現優良者，得一次再聘六年，或依其意願參加專任教師徵選，給予加分優待。也就是在偏鄉待滿六年，有機會取得加分資格。

對於有教學熱忱，但無教師證的現職代理教師，條例規定，在偏鄉三年實際服務滿四學期，表現優良者，可受全額補助師資類科師資職前教育課程，通過教師資格考試且經教學演示及格者，免教育實習。

為穩定偏鄉教師來源，偏遠地區校長、教師，有鼓勵久任獎金和其他激勵措施。校長一任四年，得連任兩次（最長可達十二年）。

老師滿六年才可請調非偏鄉

三讀條文也規定，偏鄉地區學校老師應實際服務六年以上，才可以提出申請介聘到非偏遠地區學校，育嬰假或服兵役而留職停薪者，六年服務時間中，最多只能採計兩年。