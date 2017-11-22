兒童高腳椅 18％塑化劑超標

2017-11-22

〔記者陳宜加／台北報導〕為便於照護兒童，多數家庭或餐廳選購兒童高腳椅產品，但消基會與標準檢驗局合作，隨機抽查二十二件樣品，發現有四件品質項目不符國家標準，高達十八％配件有塑化劑超量疑慮；標示項目則有十一件不合格，比例高達五成。

消基會指出，市售「MATSUCO HC270兒童兩用餐椅」的塑膠皮坐墊、「名研兒童用高腳椅Ａ型」塑膠皮坐墊、「潮傢俬Fidel菲德爾曲木兒童餐椅」塑膠皮及黏扣帶軟塑膠、「EMC PX-6668兒童多用餐椅」座椅軟塑膠等，四家業者商品的塑膠軟件驗出塑化劑超過國家標準○．一％限量值規定；「潮傢俬Fidel菲德爾曲木兒童餐椅」重金屬砷含量也超量。

消基會董事長游開雄表示，塑化劑屬於環境荷爾蒙，恐干擾正常內分泌系統的平衡與功能；接觸過量重金屬恐有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等中毒現象，兒童用品中塑化劑與重金屬含量是查核重點項目。

而構造檢測部分，「潮傢俬Fidel菲德爾曲木兒童餐椅」、「EMC PX-6668兒童多用餐椅」也不合格；「EMC PX-6668兒童多用餐椅」穩定性檢測也未能過關。

標檢局表示，兒童用高腳椅為公告強制檢驗商品，每年訂有檢查計畫，將依商品檢驗法通知業者限期回收或改正，屆期未改正可處十萬至一百萬元罰鍰。

部分商品已沒販售 M牌複驗通過

「潮傢俬Fidel菲德爾曲木兒童餐椅」、「EMC PX-6668兒童多用餐椅」目前已沒有販售。MATSUCO吳姓業者表示，該款高腳椅為五年前販售商品，當時取得政府合格認證，可能因時間久遠，產生化學變化，經標檢局覆驗，塑化劑已符合法令規範。