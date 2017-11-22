冷空氣下午到 明入夜後最冷

2017-11-22

〔記者楊綿傑、蕭玗欣／綜合報導〕溫暖舒適好天氣只剩今天上半天！氣象局表示，今天白天中南部高溫可達廿九度，北部、東半部雨勢稍緩，高溫也有廿四度以上。不過，今天下午起到週五，另一波東北季風報到，中部以北沿海地區今午就會感到風力增強，預計週四入夜到週五清晨是這波冷空氣最強時候，中部以北及宜蘭低溫恐下探十六度。

昨東北季風轉弱，受到大氣擴散條件不佳影響，午後高屏多數地區空氣品質指標（AQI）陸續都達到警戒橘標準，根據環保署預測，今天雲嘉南及高屏地區AQI仍將維持警戒橘等級，明後天則會惡化，AQI達到不良紅等級，所有民眾都必須留意。

中南部明後天空污不良紅

環保署空氣品質監測網資料指出，今天雲嘉南及高屏地區AQI為對敏感族群不健康的警戒橘，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；至於明後天雲嘉南及高屏地區AQI都會達到不良紅，指標污染物為懸浮微粒（PM10）及PM2.5。

環保署監資處長張順欽解釋，明天由於東北風風速增強造成河川揚塵，所以南部地區AQI達到將不良紅的等級，後天則因風向轉變，大氣擴散條件不佳，南部地區AQI仍為不良紅的狀況，全民都必須留意，尤其敏感族群應該要避免於戶外從事消耗體力的活動。

天氣部分，今中南部天氣轉穩定，多雲到晴，白天高溫將達廿七至廿九度；北台灣白天高溫小升至廿三、廿四度，花蓮、台東約廿六至廿七度；但各地清晨、夜晚低溫約在十七至廿一度間，早晚仍偏涼。