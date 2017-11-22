台灣臭豆腐躍國際《紐時》專文報導／讚戴記「最棒的臭豆腐餐廳」

2017-11-22

〔記者蕭玗欣／綜合報導〕台灣美食「臭豆腐」登上國際版面！臭豆腐是許多台灣人心中的國民美食，不少有冒險精神的外國觀光客，來台也會指名領教這道氣味特殊的美食。《紐約時報》日前以半版版面專文介紹台灣「戴記獨臭之家臭豆腐專賣店」，稱讚該店是最棒的臭豆腐餐廳。

該文一出，釣出許多熟客熱議。有網友表示，戴記臭豆腐選項多元，尤其又以涼拌臭豆腐最讓人難以忘懷；但也有民眾表示，味道非常特殊，連常常吃臭豆腐的人都不太能接受店內的味道。

台灣臭豆腐遠近馳名，不僅是台灣民眾最愛的巷弄小吃，又因為其特殊的氣味，搭配上酥脆口感的衝突性，也吸引外國觀光客聞「香」而來。事實上，在紐約時報報導前，「戴記獨臭之家臭豆腐專賣店」早已是民眾及部落客間口耳相傳的臭豆腐名店。

返台傳承雙親手藝 曾臭到被迫搬遷

據《紐約時報》報導，餐廳老闆娘吳女士原是一位藝術家，一九八九年從美國返台，決定承襲父母親製作臭豆腐的手藝，一九八九年以繼父姓氏在台北萬華開了第一家專賣臭豆腐的餐廳。不料，製作過程氣味引發鄰居投訴，她只好搬到更大的地方，迄今在全台北中南都有分店。

吳女士表示，店內所有產品都是以天然植物作為發酵基礎，方便素食者食用。她從父母那裡學到豆腐的發酵技術、從繼父那一代開始製作批發，至今已延續六十多年，所有戴記豆腐的生產和發酵都在桃園市進行，每一塊豆腐上都印有戴記商標。

戴記的臭豆腐除常見一般店家以炸的方式料理之外，也有涼拌、清蒸、麻辣等口味，相當有創意，也因為料理都是以蔬菜發酵，口味較為清淡。

饕客推薦涼拌臭豆腐 少見、口感特殊

有網友表示，戴記獨臭之家是老店，生意一直很好，且近廿年價格都沒有漲太多，很多人最喜歡店內的涼拌臭豆腐，是其他地方少見的臭豆腐口味。一位台北朱太太則表示，曾吃過店內的涼拌臭豆腐，口感特殊，類似豆乳，雖然自己常吃臭豆腐，但不太習慣戴記的味道，逐臭也要看各人喜好。