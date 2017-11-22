921地震奪右腿 與智障妻兒乞討為生

2017-11-22

高市警見姊弟年幼 上前關切 意外揭一家苦命身世

〔記者黃良傑、王駿杰／綜合報導〕九二一大地震受災截肢的南投災民Ａ男淪落街頭行乞，與女街友結婚生下一對兒女，一家四口南下高雄乞討為生。女兒小婷（化名）今年該入學未報到，戶籍地的新竹市府通報協尋，高市少年隊意外發現Ａ男的幼女稚兒流浪街頭賣口香糖，上週四發現通報社工，及時伸援；苦命夫妻則哭求不要拆散他們一家人。

長女屆學齡未報到 竹市府通報協尋

高市社會局昨晚已協助Ａ男一家找到平價旅店，讓他們暫能棲息，Ａ男和妻兒不想回新竹市，小婷盼一家團聚，希望留在高雄讀小一，兩地的社會局處和教育局處將聯手幫助Ａ男的長女完成心願。至於Ａ男的五歲兒子小龍（化名），高市社會局評估他可能有學習與發展遲緩現象，將鑑輔其接受入學前的早療安置。

高市少年隊三分隊本月十六日執行校園訪視勤務，行經十全、自由路口，發現右腳截肢、打赤膊的街友Ａ男（五十三歲）躺在人行道上行乞，身邊有兩名稚齡小孩蹲坐在地，不時向路人兜售口香糖，同為街友的媽媽陪在一旁，母子女三人似有智能障礙。

拄著拐杖的Ａ男，一路帶著妻子、兒女行乞，幼兒身形瘦小，衣褲單薄骯髒，見員警表達關懷，一度急著離去。

原來Ａ男是民國八十八年九二一大地震受災戶，當時受困在南投老家倒塌的瓦礫中，直到救難人員發現救出，他的右腿卻已壞死，只得截肢保命，原本工廠的工作無法持續，生活陷入困頓，最後淪為街友，最遠曾流浪到新北市三重區，遇上照顧他的女街友，他不在意她有輕度智能障礙，兩人結婚後四處租屋飄泊。

這對街友夫妻生下一女一男，戶籍設在新竹市，女兒、兒子分別有輕、中度智能障礙。為了生活，Ａ男半年前舉家南下高雄，因找不到工作，只好繼續街頭行乞，稚齡兒女也幫忙賣口香糖補貼家計餬口。

竹市府教育處副處長黃玉梅指出，Ａ男是市府社會處列管的高風險家庭，他將戶籍寄在新竹市一處民宅，Ａ男的女兒今年九月已屆小學新生入學年齡，校方發現該女未報到、未入學，追蹤才聯繫到當時Ａ男寄居的戶長，對方說Ａ男半年前就全家搬離，教育處因此通報中輟並請警方協尋。幸好高市警方意外發現四人行蹤後立即通報高市、竹市教育局處和社會局處，尋求社工協助。

竹市社會處副處長魏幸雯指出，Ａ男去年五月間由新北市社會局家扶中心轉案至竹市社會處，他在竹市租房，並將戶口轉遷至房東家，由房東擔任戶長，平時在火車站附近賣口香糖，社會處定期由社工訪視、送物資。Ａ男一家四口都有身障手冊，每月領有補助津貼一萬七千元，加上社工的協助，並未到家徒四壁情況，訪視期間家庭狀況也正常。但今年四月社工訪視時，卻發現Ａ男一家都失蹤，直到通報協尋，才於今年五月發現Ａ男在高雄有就醫紀錄，因而將案子轉至高雄社會局。