造橋如堆積木 抗震新工法

2017-11-22

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣興建高橋墩、高架橋時，多採用鋼筋混凝土的建築模式，這種工法不但耗時，且易對環境生態造成影響。國研院國震中心從「人體脊椎」與「積木堆疊」獲得靈感，提出新式預鑄橋墩工法，興建成本上升兩成五，但施工時間大幅縮短，且對環境影響較小，陸續獲得台灣、日本與美國的發明專利。

台灣因地形限制，加上地震不斷，防震一直都是興建高橋墩、高架橋的重點項目。傳統興建是在工程現場灌注，施工危險性較高、耗時長，且為配合現場施工，也可能有砍伐林木等情況，對環境影響大。

國震中心橋樑組組長宋裕祺指出，近年世界各國逐步以「預鑄節塊橋墩系統」取代現場灌注，事先在預鑄廠中鑄造好的橋墩節塊，運至工地後堆疊起來，再透過鋼筋將節塊固定成橋墩，目前台中生活圈四號線與高雄港聯外高架道路都是採用這種新工法建造。

二○一五年，國震中心團隊著手研究改良原本的預鑄方式，發展出「新型仿生積木式預鑄橋墩系統」，耐震度更強，且造橋速度更快，可因應不同地形與環境，提供適合的建築節塊。

宋裕祺說明，新工法取自「人體脊椎型」結構靈感，在原本預鑄節塊中加裝鋼製剪力榫，可插入下方節塊的凹槽中，藉此強化抗震力；用於救災的「積木堆疊型」結構，則是製作更小尺寸的節塊，像積木一樣堆疊成大尺寸的橋墩，不但製作速度更快，且可視災區情況，提供更合適尺寸，迅速搭便橋投入救災工作。

以台中與高雄的建造經驗分析，宋裕祺指出，預鑄橋墩工法的成本，較傳統上升廿五．七％，但工作天數從原本的廿五日，大降至一．五日，營造商也可降低施工風險，仍具誘因，且耐震度較傳統增加一．二倍。