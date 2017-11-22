克服罕病視障 樂觀為童課輔

2017-11-22

潘勁松挑戰路跑「要留下不凡紀錄」

〔記者邱灝唐／台南報導〕二十八歲的潘勁松是罕見疾病馬凡氏症候群的患者，心臟和眼睛系統容易病變，左眼在高中時全盲，右眼視力只剩○．○一，不過他不想被外界投以同情，堅持靠實力以筆試進入研究所，未來希望成為布袋戲編劇，發揚傳統文化。

潘勁松罹患馬凡氏症候群，身高達二百一十公分，人高馬大是外人的第一印象，除了心臟和眼睛系統天生容易病變，高中更因視網膜剝離而左眼全盲，後天也深受糖尿病、高血壓等疾病所苦，但他突破身體障礙，憑藉單眼視力，考上彰師大台灣文學研究所，未來也希望成為布袋戲編劇。他說，當初因喜歡的女同學才接觸，沒想到成為一生志業。

潘勁松除了努力經營人生，也有一顆樂觀的心，他在安親班擔任課後輔導時，孩子們好奇問他：「眼睛看不到是什麼樣子？」他詩意地用肥皂泡來比喻，「東西好像一顆顆飄浮在眼前，世界是朦朦朧朧的影像」，把正能量當成最佳良藥。

儘管努力樂觀以對，但病變仍無情地來臨。他的右眼今年二月因黃斑部長了增生膜，手術後視力只剩○．○一。對此，他說，這次只有低落五、六天，「畢竟難過如果可以當飯吃，那麼世界就不會有飢荒。」

潘勁松積極參加伊甸基金會視障生活重建的服務，也為了明年的公益路跑，每週一從新營搭車到成功大學進行體能訓練。儘管被醫生禁止過度激烈運動，他仍說：「不能跑就用走的，有這麼多人的陪伴，總該為自己、為身障朋友留下不凡的紀錄。」