斐濟人捲髮變直了 排灣集團燙出一片天

2017-11-22

施雄偉靈機一動 引進平板燙 每年創造億元商機

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「他們都是捲髮，或許會想要燙直！」就是這麼簡單的靈機一動，讓排灣族企業家施雄偉以南島語系國家斐濟為基地，二十六年前將台灣紅極一時的平板燙技術引入斐濟，意外在當地引起風潮。施雄偉透過原住民的分享精神，扶助當地美髮設計師，如今「排灣集團」旗下員工近千人，每年都創造億元商機，事業版圖更擴大到澳洲黃金海岸。

施雄偉說，他來自台東魯拉克斯部落，過去土地被大量開發，連排灣族女巫VuVu（排灣族語阿嬤）與祖靈溝通的祖靈地也被買走。從小跟著VuVu的他，立志要買回VuVu最愛的土地，離鄉背井到斐濟打拚，就是希望賺更多的錢。

退伍後從洗頭小弟幹起的施雄偉說，因為南島語系國家的文化、語言與台灣原住民相近，一次前往斐濟參觀，他發現當地住民的問候語與族語一樣，特別有親切感，加上當地美髮產業落後台灣多年，看見滿頭捲髮的斐濟人時，他決定引進相關技術，開拓斐濟的美髮市場。

平均一個月賣出四萬支平板膏

施雄偉說，抹上平板膏就能順利將頭髮燙直，斐濟人開始一傳十、十傳百，在斐濟平均一個月就能賣出四萬支平板膏，相當於全國百分之七十五的民眾都是他的客人，翻開當地女學生的書包，幾乎都能看見他的美髮商品。

施雄偉表示，把員工當家人，是在斐濟經營成功的關鍵，排灣族部落把所有族人當作家人，他也把部落精神運用在員工身上，彈性調整要接送子女的員工上下班時間、協助喪葬費用等，很快就獲得員工支持。

施雄偉以妻子為名，在斐濟創立「麗安娜斐濟公司」，開設斐濟美髮學校、為當地員工蓋公寓，「排灣集團」版圖漸漸擴及到澳洲。事業成功之後，他也實現心願，買回VuVu心心念念的部落土地七十九公頃，作為魯拉庫斯部落的耕種區，產出金黃小米、洛神花等農產品。

屏東縣政府昨開始一連三天舉辦南島國際論壇，施雄偉分享自己的創業經驗，也建議政府在推動新南向之餘，還能進一步開創南島經濟。