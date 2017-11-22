公立高中職班級人數 三年降至35人

2017-11-22

〔記者林曉雲／台北報導〕受少子化影響，加上十二年國教課綱實施後，高中職學生選修課程增多、將有更多跑班上課機會，教育部昨天宣布，以三年為規劃期程，一○七至一○九學年度將分階段調降高中職班級人數，國立學校將調降至每班卅五人、私校調降至每班四十五人、進修部則以調降至每班四十人為目標。

國教署長邱乾國說明，調整班級人數，除舒緩高級中等學校生源不足的衝擊，體現教育基本法「小班小校」的精神，教師也更能關照學生的個別差異與其學習歷程。

據規劃，國立學校普通科從今年每班四十人，明年調降為卅八人，最後降到卅五人；專業群科及綜合高中學程則從每班卅八人到明年降為卅七人，最後也降為卅五人。

私校降至45人 進修部40人

私立學校普通科今年平均每班已是四十五人，不再調降；但專業群科及綜合高中學程從今年每班四十八人，明年降為四十七人，最後降為四十五人。而進修部各類科則從今年每班五十人，明年調降四人為每班四十六人，最終降為四十人。

教育部也已函請各直轄市、縣市政府研議同步配合調降主管學校班級人數，以協力促進高級中等學校辦學，提升教育品質。

基隆八斗高中校長黃致誠表示，受少子化和北北基就學圈的影響，八斗高中本來就招生困難，一個班僅廿多人，教育部這樣的調降幅度不夠大也不夠快，全國教師總工會即主張，高中應由每班四十人降為卅人，這也是國教真正精緻化的手段，高中未來跑班才跑得動。