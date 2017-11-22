政院盤點各部會政策 啟動「育人」計畫

2017-11-22

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣每一婦女平均僅生一．一二個嬰兒，出生率僅約千分之八，排在全球最末段班。面對此一趨勢，行政院啟動「育人」計畫，預計以一個月的時間，盤點相關部會所提生育、托育等相關補助方案，將提出「大開大闔」的做法。

官方資料顯示，台灣新生兒出生總數今年一到十月僅約十六萬人，去年一整年則有二十萬八千人，推估今年新生兒出生總數將比去年減少。

行政院就育人與攬才相關問題，定期在政院召開「育人攬才及移民專案政策會議」，由行政院整合跨部會提出具體對策。閣揆賴清德昨主持該會議時指示出生率要提升，處理少子化問題，不可避免地會觸及移民政策的規劃與研議。

國發會推估，台灣的總人口數，將在二○二四年達到二三七四萬人的最高峰，其後將開始走下坡。

官員說，將來政府要如何使台灣的生育率提高，免不了要有補助措施，目前政府對於育兒等相關現金給付，中央有二歲以下幼童，所得稅未達廿％稅率的家庭，每月有二千五百元的補助，地方政府則有各種加碼措施，需要行政院進一步統合、盤點，再思考如何調整。

由於評估未來台灣人口將減少，行政院認為將進一步影響台灣的就業市場，因此對於可能的缺工與缺人才問題，將往引進勞動移民的方向思考。