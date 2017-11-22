高雄生育津貼 第2胎提高到2萬／明年元旦上路 第1胎由6千增至1萬 第3胎降為3萬

2017-11-22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市第一、二胎生育津貼將加碼！高市府昨公佈，原本第一、二胎各補助六千元，第三胎後四萬六千元，調整為第一、二胎各補助一萬、兩萬，第三胎降為三萬元，以符合實際需求，讓更多媽媽領得更多，預定明年元旦起上路。

高市議員簡煥宗、林富寶、何權峰、邱俊憲等昨聯合質詢時，建議市府評估提高生育津貼額度，將原本放在第三胎額度，適度挪移到前兩胎，讓生育津貼政策更符合現況、更有效益。

市長陳菊答詢指出，副市長許銘春協調社會局、財政局等單位，已初步研議調高額度為第一胎一萬、第二胎兩萬，第三胎之後則為每胎三萬元，原則上明年元旦起實施。

陳菊表示，受邀出席喜宴時、都會鼓勵新人要多生，卻也常從臉書等管道收到民眾反映高市津貼比其他縣市低、應適度調高。經團隊評估、並考量財政能力許可下，決定調整額度。

社會局長姚雨靜評估，生育津貼每年度預算約兩億餘元，調高後約需增加一億五千餘萬元經費，會在既有財源上設法再開源。

坐月子到宅調為二、四、六萬

社會局昨傍晚公佈相關配套，除調整津貼額度，原搭配的坐月子到宅服務（津貼與到宅服務二選一）也調整為價格兩萬、四萬、六萬元的內容，期減輕媽媽負擔。

社會局說明，高市從民國九十九年率先推出生育津貼，前兩胎各六千元，第三胎後每胎一萬元、且每月有三千元育兒補助、為期一年。一○二年後調整為前兩胎各六千元、第三胎後每胎一次補助四萬六千元。

第三胎以上領取人數逐年成長

社會局統計自一○二年到一○五年，津貼領取數分別為一八六七六、二一八三四、二一七○四、二一九二○，其中第三胎以上分別發出二五五九、二六九三、二八○四、二九六五，呈逐年成長情況。

社會局補充表示，相關數據是領取人數，部分個案因設籍時間不足等因素不能領取，比如去年約有千人無法獲得津貼補助。