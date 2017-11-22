剋扣、性騷申訴麻煩 過來人咬牙苦吞

2017-11-22

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣薪資水準較低，不少年輕人抱著希望遠赴澳洲打工賺錢，卻慘遭剝削，如薪資遠低於法定標準、仲介騙錢，甚至被工頭性騷擾，過來人呼籲不可不慎。

卅七歲的小班二○○九年就去澳洲，當時法定時薪約澳幣十五元，他到櫻桃農場打工，剛去時櫻桃產季還沒到，雇主要求先摘覆盆莓，但一天八小時只能賺到五十一元澳幣。之後摘櫻桃雖賺較多，卻被雇主惡意剋扣應提撥的十％退休金，但因語言不通加上申訴麻煩，只能苦吞。

二○一○年去澳洲的朱先生，曾住過一間十五人的男女混宿，也當過最低時薪十三元澳幣的農場草莓工，農場主人有時還跟工頭仲介串通，工人每做一小時就被抽頭五元，等於幫工頭賺。他後來學聰明，自己看著水果產季，直接四處拜訪農場應徵，都可拿到時薪澳幣十八元以上。

朱先生提醒，他親眼見到同行的台灣女背包客，被當地提供住宿的工頭借酒裝瘋亂摸，呼籲大家出門一定要小心。

廿五歲的陳小姐則是在二○一三年在澳洲打工，多在城市工作，曾做過按摩黑工與餐廳服務生。她分析說，若老闆是華人，有八成機會是當黑工。

台灣人也會勾結仲介騙台灣人

陳小姐指出，因語言因素，華人騙華人的情況常見，台灣人也會騙台灣人，尤其要小心有些仲介工作者從中剝削。她舉例，有仲介工頭會以工作機會吸引大家，結果每天來回車資都要算錢，住宿租金也比其他地方貴，等於被剝三層皮，加上上工時間不定，很有可能連賺的錢都不夠給付。

但她認為，即使在澳洲的薪資較低，就算時薪只有澳幣十一元，換算台幣也有三百元，比台灣薪資好，被剝削者還是會甘願做下去。