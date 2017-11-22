赴澳洲打工台灣人 8成被剝削／法定最低時薪折合台幣509元 台灣人多低於391元

2017-11-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕澳洲新南威爾斯大學（ＵＮＳＷ）和雪梨科技大學（ＵＴＳ）廿一日公布一項研究，揭露短期移工在澳洲勞動市場面臨雇主「系統性偷竊薪資」的情況。研究指出，臨時工的法定最低時薪為廿二．一三澳幣（約五○九元台幣），竟有廿五％外籍學生、卅二％背包客的時薪低於十二澳幣（約二七六元台幣）；若按國籍區分，台灣人有近八成的時薪低於十七澳幣（約三九一元台幣）。

澳洲部長呼籲受害青年通報

對此，澳洲就業部長凱希發聲明表示，當局自去年十二月起積極採取包括立法等方式解決雇主剝削移工的問題，並以專款設立專責工作小組處理短期移工的勞資議題，呼籲自覺受害的青年向「澳洲平等工作監察署」通報。澳洲平等工作監察署指出，短期移工可透過官網查詢薪資範圍等相關權益，或聯繫專員尋求協助。

該項研究在去年九月至十二月進行，以十三種語言訪問來自一○七個國家或地區的四三二二名短期移工，其中包括二三九二名外籍學生、一四四○名背包客。

餐飲、農業剝削最嚴重

研究顯示，澳洲各行業都有剝削短期移工的情況，以餐飲業、農業最嚴重；將近七分之一從事採摘蔬果工作的短期移工時薪低於五澳幣（約一一五元台幣），並有卅一％、將近三分之一的勞工時薪低於十澳幣（約二三○元台幣）。然而，儘管對澳洲打工度假大失所望，高達八十六％認為辭職毫無幫助，也很難找到更好的工作。

此外，雇主的違法情事不只有低薪；許多受訪者說，護照曾被雇主沒收，或是必須支付押金才能工作，也有受訪者曾被要求從薪水拿出「現金回扣」給雇主。

亞洲移工待遇不如英美人士

研究也顯示，來自亞洲國家的移工待遇不如來自英、美人士。七十九％台灣人、七十五％越南人、八十一％中國人的時薪低於十七澳幣，卻僅有卅五％美國人、卅八％愛爾蘭人、四十五％英國人的薪資如此。

怕丟工作或簽證 多不敢聲張

來自台灣、在肉類加工廠工作的張姓背包客Amy Chang指出，她第一個月沒領到薪水，後來也只拿到十六．八六澳幣（約三八八元台幣）的時薪，「不能請病假，不能拒絕加班，每天就像是機器人一樣，不停的工作」。但員工雖自知被剝削都不敢聲張，以免丟工作或簽證。

主導該研究的法賓布林（Bassina Farbenblum）指出，澳洲雇主違法情況「氾濫」，呼籲當局和企業應採取積極作為。