治甲狀腺結節 微創手術不留疤

2017-11-21

記者林惠琴、林彥彤／台北報導

甲狀腺結節不一定要從頸部下刀，可以經口手術，不留疤！長庚醫院和三軍總醫院昨天不約而同發表「自然孔甲狀腺手術」（或稱「經口甲狀腺切除手術」）治療成功案例，2名患者都是從下唇內部手術，分別切除甲狀腺腫、結節，未留疤且術後恢復良好。

45歲的李小姐總覺得頸部有壓迫感，走路時也經常吸不到空氣，經檢查發現，甲狀腺腫已達8公分、約拳頭大小，甚至延伸至胸骨後方，壓迫到氣管、影響呼吸。若採用傳統外科手術治療，會在頸部留下大傷口，但與基隆長庚醫院一般外科主治醫師陳育賢溝通後，接受「自然孔甲狀腺手術」，不只未留疤，也大幅緩解術後疼痛。

另一名35歲KTV男老闆日前因甲狀腺結節影響外觀而就醫，檢查後雖診斷為良性，但他考量平時工作需面對客人，因此三軍總醫院一般外科主治醫師施銘朗為他進行「經口甲狀腺切除手術」，透過內視鏡高畫質放大完成手術，減少手術時間，且因口腔黏膜傷口癒合快，術後幾乎不見傷口。

基隆長庚醫院一般外科主治醫師陳育賢表示，甲狀腺結節患者通常會出現頸部有壓迫感，以及吞嚥、呼吸困難與聲音沙啞、影響美觀等症狀，患者常擔心手術切除後帶來疼痛及頸部留下明顯疤痕。

陳育賢說明，醫界從2008年起開始推行自然孔甲狀腺手術，經過多年調整，技術已更為精進，對比過去傳統外科手術治療甲狀腺結節，必須在頸部劃開7至8公分傷口，甚至有些患者要住院5、6天，自然孔甲狀腺手術是在下唇內部劃開1至1.5公分的傷口，進行微創手術，患者術後頸部沒有疤痕，也大幅降低疼痛，並且不影響聲帶，可能隔天就出院。

縮短手術時間 緩解術後疼痛

陳育賢解釋，透過結合內視鏡，放大手術部位影像，搭配精細器械，能夠減少手術時神經的牽拉，進而疼痛減少、聲音正常，如今更進一步結合達文西機械手臂，具有10倍3D視野放大效果，並配合ICG螢光染色定位副甲狀腺，提升手術精確性，在保留副甲狀腺及返喉神經下，將病灶清理乾淨。

不過，陳育賢表示，目前自然孔微創內視鏡甲狀腺手術和自然孔微創達文西甲狀腺手術都需自費；病人若甲狀腺結節超過8公分、惡性腫瘤大於2公分，或是頸部曾接受放射治療，均不適用。

三總一般外科主治醫師施銘朗提醒，有頸部手術病史或是下排牙齒有帶金屬牙套等都不適用「經口甲狀腺切除手術」。另外，術後可能會有下唇麻木或手術部位感染等副作用。

他建議，患者術前應與醫師溝通，找適合自己的治療方式，而患有甲狀腺機能亢進或低下的患者，每半年也應定期追蹤一次。

陳育賢建議，民眾可定期摸摸看甲狀腺的位置，檢視有無腫大情況，若有異常應進一步就醫。