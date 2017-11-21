禁警消宣導珍惜救護資源 宜縣惹議

2017-11-21

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕拉肚子、香港腳癢就打一一九叫救護車的濫用狀況頻傳，部分消防員會宣導或勸導民眾珍惜救護資源、減少困擾；但消防員工作權益促進會近日接獲投訴，宜蘭縣消防局發出公文，要求警消同仁執勤時不能向民眾宣導珍惜救護資源，怕引發民眾或家屬誤會。

基層消防人員認為發文「太誇張」、是鴕鳥心態，恐會助長救護資源浪費。

消防局則強調，不是要求消防員都不宣導，而是希望時機要抓對，以減少民眾誤會。

消防人員執行救護勤務，常發現有濫用救護車情形，有醫院曾發生有人香港腳發癢，就叫救護車掛急診，醫生問為何叫救護車？答案竟是「因為下雨啊」！宜蘭縣則曾有民眾因為拉肚子就叫救護車，消防人員送醫院後，提醒這樣情況也可搭計程車，卻反被投訴。

為減少救護資源被濫用，消防人員有時會在執勤時勸導民眾，舉例哪些狀況不需叫救護車。但消防員工作權益促進會秘書長朱智宇指出，宜蘭縣消防局竟發公文，「要求各分隊同仁勿於執行救護勤務時，向民眾宣導珍惜救護資源，避免引起患者或家屬誤解。」此舉引起基層不滿，質疑消防局對救護資源防止濫用的宣導太消極，是怕事心態，如遇到實際案例不當場導正，要等什麼時候才適宜？

朱智宇說，消防局應是擔心鬧新聞，對單位觀感不好，但許多事的對錯，社會大眾會有公評，不能因怕事就採取便宜行事作法，無法幫消防員解決問題，恐反會加重負擔。

宜蘭縣議員薛呈懿認為，消防局不應發文要求「勿宣導」，而應建議用哪些妥善方式教育民眾，如態度誠懇善意，多數人應能接受，不讓消防員在第一線宣導，濫用資源恐更嚴重。

「不是不宣導，而是時機要抓對。」宜蘭縣消防局長徐松奕則說，病患受傷時，如果當下還跟他說可以不用叫救護車，民眾會反感，造成誤解與糾紛，宣導是應該要的，但建議選在平時活動或村里民大會等場合，更求提升效果。