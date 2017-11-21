禁售汽柴油車 環保署研議

2017-11-21

〔記者楊綿傑／台北報導〕聯合國氣候變化綱要公約第廿三次締約方會議（COP23）日前結束，環保署與外交部昨召開記者會細數與各國交流成果，並宣示台灣有超過兩百項減碳行動方案都將於年底前確認，對於歐洲國家、中國陸續宣布要禁售汽柴油車的作法，環保署已在研議，很快就會提送到行政院做跨部會討論。

針對此行被中國打壓問題，環保署長李應元指出，中國打壓一直存在，去年兩位副署長都沒辦法去，更嚴重，不過今年外交部做出更多安排，才有這樣成果。李應元也向中國喊話，氣候變遷處理的是大氣問題，泱泱大國何須小氣？沒自信？呼籲北京的朋友改變作為。

李應元說，此次會議期間，十二個友邦都有在COP23高階會議上為我國發言，另則有十四個友邦致函會議主席斐濟總統及公約秘書處，支持我國實質參與。

而在實際交流部分，與我國友邦及友好國家進行卅一場雙邊會談，李應元與多國元首及部長級政要交換意見，更接受多家國內外媒體專訪，分享減碳經驗。針對國內減碳，李應元指出，兩年前已建構好「溫減法」，把減量內容在法律中制訂，這是世界少有的作法；其下的廿多個子法、兩百多個行動方案，都在快速進行，今年底都會確認。

對於中國提出禁售汽柴油車的時程，歐洲包括英國、法國都計畫於二○四○年要全面禁售，李應元昨也說，關於二○四○年停產汽柴油車的方向，目前環保署正討論，很快會送到行政院去做跨部會研商。