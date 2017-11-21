台灣孩子僅15%很喜歡上學 不到國際平均一半

2017-11-21

〔記者楊綿傑／台北報導〕昨天是世界兒童人權日，兒福聯盟公布「二○一七年兒童人權報告」卻發現，國內有一成七的孩子對生活滿意度不及格，比率高於荷蘭、挪威、丹麥等福利先進國家，也比國際平均還高。而國內只有一成五孩子很喜歡上學，不到國際平均的一半，還有近四成孩子表示一週與父母同桌吃飯不到三天。

兒福聯盟公布兒童人權報告

兒盟表示，雖然二○一四年就通過「兒童權利公約施行法」，意味著台灣宣示兒童權利要與世界接軌，但調查卻發現，兒童對生活的不滿意多來自於家庭生活權、教育權、健康權和表意權沒被重視，甚至逐年下降，呼籲國內需多改進親子互動、健康飲食、教育環境等對兒童生活的不友善因素。

總體來說，受訪孩子中，對目前生活有達到六十分滿意程度的比率為八成三，相對有一成七孩子不滿意生活；與其他國家比較，包括荷蘭有九成二的孩子滿意、挪威及丹麥有九成滿意，都差了一截，也比國際平均值、滿意目前生活孩子比率八成七還低，不滿意者則相對較多。兒盟指出，調查更顯示，國內兒童對生活不滿意，可從幾個面向解釋，首先是家庭生活，近四成孩子表示一週與家長同桌吃飯的比例少於三天，連吃飯時間都沒有，當然也不想和父母說煩惱，有超過一半孩子表示不易和爸爸說煩惱。

一成七孩子對生活滿意度不及格

教育權部分，國內只有一成五孩子非常喜歡上學，不到國際平均的一半，一般家庭的教育資源也退步，「家庭的課外讀物十本以下」的比率，由二○一○年不到兩成，攀升到今年近三成。孩子的健康程度也出了問題，調查發現，近四成六的孩子一天吃一次以上甜食、近四成八一天飲用一次以上含糖飲料；心理層面，「覺得孤單」、「覺得沒有人跟自己是同一國的」孩子的比例也都提升。

至於社會表意及參與權，有超過一成六的孩子「覺得周圍大人不尊重我的意見」，就算孩童有自由參加集會活動或表達自己意見的權利，但往往容易被反駁或忽略。