七醫院細菌濃度超標 台大長庚入列

2017-11-21

〔記者周彥妤、林惠琴、林彥彤／台北報導〕時序入秋冬，民眾罹病而出入醫院機率大增，小心反而受到空污、細菌感染！台北市環保局昨公布北市醫院室內空氣品質稽查報告，有七家醫院細菌濃度超標，包含台大醫院、長庚醫院、萬芳醫院、和平醫院、台北醫學大學附設醫院、台大兒童醫院、馬偕兒童醫院等知名醫院都遭列名，其中和平醫院的二氧化碳濃度也超標。

環保局指出，針對列管廿三處醫療機構實行室內空品專案稽查，鎖定診療間附近、走道等人潮眾多處，發現七間醫院細菌濃度超過管制標準一五○○CFU/m3，依序為台大兒童醫院（檢測值二七九二）、和平醫院（檢測值二六六一）、馬偕兒童醫院（二四一○）、長庚醫院（二二○三）、台北醫學大學附設醫院（二○五六）、台大醫院（二○一○）、萬芳醫院（一九四九）；另外，和平醫院的二氧化碳濃度（一○九九ppm）也超過標準值一千ppm。

環保局指出，消毒頻率不足、外氣引入不足、人潮過多、空調老舊，都可能是細菌濃度超標原因。已於七家醫院張貼室內空氣品質不合格標示，依法限期一個月改善，未改善者將處五萬以上、廿五萬元以下罰鍰。

為免細菌或空污影響，環保局副局長盧世昌建議，醫院內須徹底消毒，保持乾燥；加強通風換氣，或應於空調設備加裝紫外光、臭氧等殺菌設備；醫院也應加強宣導民眾及醫護人員配戴口罩，出入勤洗手等。

萬芳醫院表示，上週六已全面消毒，並加裝紫外線殺菌燈及光觸媒燈具。和平醫院表示，抽測地點為骨科及家醫科門診等候區，因腹地狹小且病人眾多，已在評估加裝空氣清淨機，改善空氣品質。

台大醫院表示，空氣細菌濃度超標與大量人潮進出有關，將會配合改善。台北長庚醫院則指出，經查九樓門診區稽查不合格應與人員密集且通風效能減弱有關，已完成改善。

台北醫大附醫也強調已改善空品，包含候診區、批價掛號區新增空氣清淨機，並在空調設備增設紫外線UV燈等加強殺菌設備及增加清洗頻率。

馬偕醫院表示，醫院過去自主檢測都沒超標，會進一步了解政府採樣時間與頻率，如確定有超標事實，不排除增加訪客總量管制。