中油台電台鐵 明年招考逾2000人

2017-11-21

一例一休 國營事業人力缺口仍增

〔記者陳宜加、黃佩君、楊綿傑／台北報導〕中華郵政因應一例一休調整業務，人力需求卻不增反減而導致錄取人員就職「大塞車」。兩大國營事業中油與台電則是因一例一休、離退潮等因素，人力缺口增加，明年分別預定再招考七百人左右，另台鐵用人需求也創新高。

經濟部所屬國營事業本月舉行新進職員初試，總計三萬四八四四人報考，人數創五年來新高，預計錄取一一七一人，錄取率五．八四％。

台電表示，因應企業化經營、未來十年將有四成員工退休，加上一例一休及擴大綠能等事業項目，人力出現缺口，預計明年五月將招考七百名技術員。

中油也說，一例一休上路導致人力需求大增，今年擴大招募新人規模，總計一三八八人，幾乎為去年兩倍。且因應非核家園需要天然氣輸氣人才，加上基層員工人力短缺，預計明年十月再招考約七百名技術員。

台鐵明年六月將再度辦理鐵路特考，配合用人機關需求開缺，並因應一例一休，預計招考一千多名，可望創三年來新高。由於一例一休又修法，可能規範輪班休息時間，名額也可望再增加。

學者：中華郵政應檢討效率

針對中華郵政狀況，中華大學運輸科技與物流管理學系副教授林祥生感到驚訝。他表示，不反對交通事業因應政策精簡人力需求，但是既然辦理國家考試，就應該對錄取考生負責，或許可先進用再安排培訓其他業務，此案則顯示中華郵政有必要檢討業務安排以及人力資源調配，提高效率。