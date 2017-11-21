中華郵政去年招考 還有684人等分發

2017-11-21

週六停辦限時郵件、包裹投遞 人力需求減少

〔記者陳宜加／台北報導〕一例一休新制及退休潮衝擊人力安排，中華郵政卻傳出人力需求不增反減，不僅今年確定不招考，甚至爆出去年招考獲正取者，至今還有二六一人未安排職務，備取者更有四二三人還在等待。考生投訴抱怨整整一年沒收入、也不敢另找工作，生活陷入窘境。中華郵政證實，內部還在檢討人力需求，去年錄取的正取生希望年底前完成傳用。

中華郵政：年底前正取生完成傳用 今年停招

中華郵政往年均於上半年公布簡章、九月考試，今年卻始終未見任何公告。中華郵政證實，今年確定不辦理招考，主要原因就在於一例一休上路後，週六郵局停辦限時郵件與包裹投遞業務，還有部分郵局整併，人力需求減少。

事實上，中華郵政去年因應退休潮，招考含備取共錄取多達一八七一人，原本依簡章是預計一年內傳用完畢，但截至今年十月底，仍有正取二六一人、備取四二三人還未安排職務，人力明顯「塞車」。

考生投訴 抱怨整整1年沒收入

去年考上的吳姓考生直言，若名次較靠後或備取，等待時間恐拉得更長，仍須設法維持基本生活，有不少考生最後放棄機會，制度應該改變，否則無所適從。

中華郵政主秘藍淑貞表示，正取生原是希望各局儘快傳用，備取生則於今年底前依照缺額傳用，十月底已發函各局。根據目前時程，台北郵局預計十一月廿七日、板橋郵局十二月五日、高雄郵局十二月十一日進行內勤選局作業，後續即可報到。

中華郵政以往維持一年一次招考，近年適逢離退潮，曾一年招考兩次，但一例一休打亂人力配置。中華郵政坦言，內部還在檢討人力需求，明年才會視整體狀況研議是否辦理。

郵局內部人員更透露，去年招考近一千九百人，若是缺額較少的郵局，預估恐需要一年半、到明年中才能消化。