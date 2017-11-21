北市抽驗 86小舖假睫毛膠水甲醛超標

2017-11-21

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局昨公布假睫毛膠水化粧品抽驗結果，86小舖販售的「EX52.超長效假睫毛黏著劑（透明白膠）」檢出甲醛超標。另台隆手創館、美華泰、寶雅的標示誇大宣稱，另有寶雅等三家業者外包裝標示不全。

記者致電86小舖，截稿前無法取得回應。台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，甲醛是致癌物，常見於裝潢新屋，可能會刺激眼睛紅腫，若吸入也會誘發過敏，要自保就是選擇品質好的產品，儘量避免使用聞後感到刺鼻的產品。

北市衛生局針對轄內藥粧店、賣場、商行等專案抽驗「假睫毛膠水」化粧品十五件，86小舖頂好復興店的「EX52.超長效假睫毛黏著劑（透明白膠）」（製造日期：二○一七年四月廿日）檢出甲醛八十三．七ppm（殘留限量：七十五ppm），已移請桃園市衛生局處辦。

三知名連鎖通路各一件標示誇大

標示誇大方面，台隆手創館復興店的「Fix假睫毛強力接著劑」、美華泰的「泰萊軒假睫毛專用白膠」、寶雅台北東門店的「花花二重膠水（白色）」三件標示誇大宣稱，前兩者分別誇大宣稱「植物性神經醯胺」、「24hr維持美麗眼妝」等字詞，北市衛生局已命業者限期改正，後者也宣稱「24hr維持美麗眼妝」，已移請新北市衛生局處辦。

此外，立恩商行的「公主李假睫毛膠水」、寶雅松山饒河店的「甜心睫毛白膠」、佳麗美的「千緹睫毛專用接著劑」外包裝未完整標示，前者北市衛生局已裁處三萬元罰鍰，後兩件移請新北市及台中市衛生局處辦。

衛生局表示，假睫毛膠水甲醛超標，可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科十五萬元以下罰金；其妨害衛生之物品沒收銷毀之；標示誇大或涉及療效，可處十萬元以下罰鍰。