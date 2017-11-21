中式鹹魚列一級致癌物 醫師：少吃無妨

2017-11-21

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）公布新一波致癌物，其中，中式鹹魚（Salted fish, Chinese-style）與菸、酒、檳榔同列為一級致癌物。林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，世界衛生組織指的是製程中添加亞硝酸鹽的鹹魚，並非所有鹹魚，且只要少吃即可降低罹癌風險，不必過度恐慌！

目前國際上最重要、也最常被引用的一項致癌性物質分類標準，是依據國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer, IARC）所訂定，ＩＡＲＣ是ＷＨＯ下屬的一個跨政府機構。

與香腸、火腿、培根同列一級

顏宗海指出，香腸、火腿、培根等加工肉品，早已被列為一級致癌物，今年再新增中式鹹魚，均屬於醃製食品。中式鹹魚指的是製程中添加亞硝酸鹽的鹹魚，主因是亞硝酸鹽碰到高溫會形成致癌物亞硝胺，或是進入人體內與腸胃道的胺類結合也會產生亞硝胺。

顏宗海說明，亞硝酸鹽是合法食品添加物，ＷＨＯ提及的是相對風險，並非絕對，不是食用含有亞硝酸鹽的鹹魚就會罹癌，而是長期、頻繁食用，會增加癌症發生率。

高鈉食物搭配蔬果 可抑制亞硝胺

然而，顏宗海也認為，鹹魚通常添加不少鹽、屬於高鈉食物，並且有造成心血管疾病的風險，應該儘量少吃，同時最好搭配新鮮蔬果，尤其富含維生素Ｃ有抗氧化劑，可抑制亞硝胺的形成。